Jiu-Jitsu e UFC: aprenda na luta entre Cara de Sapato e Leandro Lo

Há cinco anos, dois dos mais comentados faixas-pretas do cenário da arte suave de então se enfrentavam, no Pan de Jiu-Jitsu de 2012, na divisão do absoluto.

Antonio Carlos Junior, paraibano da Checkmat, usou sua guarda para domar o ímpeto do paulista Leandro Lo, e com o resultado avançou para o ouro no aberto, no evento da IBJJF, ao fechar com Marcus Buchecha.

Hoje, a fera Antonio “Cara de Sapato” briga pelo estrelato no UFC, na categoria 84kg, com sete vitórias e duas derrotas na bonita carreira.

Já o sobrenatural Leandro Lo é o atual vice mundial absoluto, como o leitor de GRACIEMAG acompanhou por aqui em junho.

Relembre o duelo altamente técnico entre as duas feras, direto do túnel do tempo, e aprenda com eles.