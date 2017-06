Rio Open de Jiu-Jitsu: Faixas-pretas da GMI GFTeam brilham no Master

Share it

Além das disputas do adulto faixa-preta, que abrilhantaram o último dia do Rio Winter Open de Jiu-Jitsu, realizado neste final de semana, o sábado foi reservado para os experientes masters mostrarem que ainda têm muita lenha para queimar na faixa-preta.

Boa parcela dos craques que reinaram no pódio entre os masters, os atletas da nossa GMI GFTeam, equipe campeã geral do torneio, colocaram seu fino Jiu-Jitsu em prática para somar valiosos pontos na disputa por times.

Um deles foi nosso GMI Alberto Ramos, da GFTeam Cachambi, que levantou a poeira após morder o bronze no peso pesado para voltar com tudo e garantir a vitória no absoluto faixa-preta no master 1. Para garantir o ouro, Alberto teve de superar o campeão pesadíssimo Filipe Cabral (Nova União) e assim voltar para casa com o ouro do aberto no peito.

Outro destaque entre os masters foi nosso GMI Arthur Gogó, da GFTeam Cascadura. A fera da guarda-laçada mostrou sua habilidade no tatame do Rio Winter Open, e faturou o ouro do super pesado no masters 2 após bater Gilberto Queiroz, da Checkmat.

Confira abaixo os resultados do faixa-preta master!

PRETA / Master 1 / Masculino / Galo

1 – Daniel Moreno Otero – Fabricio International Team – FIT

2 – Vinicius dos Santos Fonseca – GF Team

3 – Munir Said – Nova União

PRETA / Master 1 / Masculino / Pluma

1 – Lúcio Flavio Mattos de Oliveira – GF Team

2 – Victor Lucas Navarro Toledo – Gracie Barra

3 – Danillo Martins dos Santos – Nova União

3 – Inácio Santos da Cruz – Associação Monteiro

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Rafael Porto da Costa – 014RBJJ

2 – Thiago Nunes Magalhães – Soul Fighters BJJ

3 – João Victor Sperle da Silva – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Wallace Diogo Mesquita – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Carlos Junio Lopes Costa – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

2 – Eduardo Sarraf Duarte – Caio Terra Association Brasil

3 – Marcos Andre Oliveira Silva – NBJJ

3 – Richard da Silva Sampaio – Gracie Barra

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Elfrankli Araruna de Souza – ZR Team Brasil

2 – Amauri dos Santos Sousa – Gracie Barra

3 – André Felipe Maciel Freire – SAS Team

3 – Gabriel Marinho Rodrigues – GF Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Abraao Amorim Magalhaes – CheckMat

2 – Jorge da Conceição Cunha – GF Team

3 – Bruno Batista de Aquino – Gracie Humaita RJ

3 – Davi Paula Fidelis – Academia Pitbull

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Augusto Cesar Caixeta Batista – Gracie Barra

2 – Vitor Nóbrega do Nascimento – Nóbrega Team

3 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

3 – Alex Luiz Costa – GF Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Marcus Vinícius Moraes dos Santos – GF Team

2 – Leonardo da Costa Maciel – GF Team

3 – Caio Rocha Vieira – Gracie Barra

3 – Raphael Bittencourt Quintanilha – GF Team Recreio

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Filipe Paes Cabral – Nova União

2 – Bruno Fonseca da Silva – Nova União

3 – Carlos Rodrigo Vieira Souza – Nova União/NU

3 – Thiago Oliveira da Costa – GF Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Filipe Paes Cabral – Nova União

3 – Abraao Amorim Magalhaes – CheckMat

3 – Raphael Bittencourt Quintanilha – GF Team Recreio

PRETA / Master 1 / Feminino / Pena

1 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

2 – Maria de las Mercedes Barcia – Lotus Club International

PRETA / Master 1 / Feminino / Super Pesado

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Júlia Cristina Mayworn – GF Team

3 – Carla de Souza Carvalho – Gracie Barra

PRETA / Master 1 / Feminino / Absoluto

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

3 – Maria de las Mercedes Barcia – Lotus Club International

PRETA / Master 2 / Masculino / Pluma

1 – Leonardo da Silva Rodrigues – Top Brother

2 – Bruno Vinicius Setta Lagares – De La Riva JJ

3 – Marcio Luiz de Oliveira – Nova União

3 – Paulo Marcio R. Paulino – Top Brother Rio de Janeiro

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

1 – Carlos Eduardo Enes Raymundo – GF Team

2 – Vinícius Batista Pedrosa – GF Team

3 – Bruno Matias Resende – Gracie Barra

3 – Everton Luiz Santos Dantas – GF Team Recreio

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

1 – Lidio Henrique da Silva Santos – GF Team

2 – Fábio Valentino de Assis – A2 Jiu-Jitsu

3 – Jean Patrick Olinto – Gracie Humaita

3 – Marcelo dos Santos Silva – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

1 – Gabriel Araujo do Carmo – Gracie Barra

2 – Hugo Leonardo de Almeida Velasco – Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu

3 – Miogre Tavares Coronheiro – Gracie Barra

3 – Robson Rezende – Demian Maia Jiu-Jitsu

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Rodrigo Rossari – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Alexandre Lucato Custódio – Lótus Club

3 – Simonides Manoel dos S. Júnior – Junior Santos Jungle

3 – Victor Costa – Companhia Jiu-Jitsu

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

1 – Leonardo Martins – Game Fight BJJ/Manimal

2 – Fernando Jose Di Pierro – Alliance

3 – Andrei Barreto – GF Team

3 – Renato Rodrigues Fraga – GF Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team

2 – Gilberto Gonçalves Medeiros Queiroz – CheckMat

3 – Antonio Borges Feigenbaum Farias – Família Abi-Rihan Jiu-Jitsu

3 – Aurélio Diniz Neto – Academia Garcia

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Renato Costa Júnior – ZR Team Brasil

2 – Helton Nogueira Lima – Gracie Barra

3 – Joao Paulo Valladares Bantolette – Nova União/NU

3 – Marcelo Donald Pereira – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

1 – Renato Costa Júnior – ZR Team Brasil

2 – Miogre Tavares Coronheiro – Gracie Barra

3 – Leonardo Martins – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Marcelo Donald Pereira – Nova União

PRETA / Master 3 / Masculino / Galo

1 – Leviandre Rodrigues Cardoso da Silva Rodrigues Silva – Leste Clube

PRETA / Master 3 / Masculino / Pluma

1 – Rafael Corrêa Simões – Equipe Totti Jiu-Jitsu

2 – Fabio Vieira Machado – Soul Fighters BJJ

3 – Emerson Ferreira Faria – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pena

1 – Cassio Germano Gurgel Soares – SAS Team

2 – Alexandre Ramos Gonçalves – Leão Dourado

3 – Ricardo Marques Arcanjo – Gracie Barra

3 – Wendell Duarte da Silva – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

1 – Vinicius Alves Alkaim – GF Team

2 – Jobel Teixeira dos Santos Neto – Nova União

3 – Leandro Vieira de Freitas – Gracie Humaita RJ

3 – Leonardo Paes Oliveira – Gracie Barra

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

1 – Marcelo Pereira Dourado – GF Team

2 – Ricardo Luiz Silva – RL Team

3 – Cesar Drumond Barcelos – GF Team

3 – Roberto Porfirio da Silva – GF Team Recreio

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo Endrigo Gomes Prates – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Marcel Ferreira – BTT

3 – Gustavo De Santana E Almeida Alves – GF Team

3 – Rogério Moura Seabra – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

1 – Leandro Passos Machado – Academia Pitbull

2 – Felipe Bergamini Cobra – Nova Geração

3 – Arthur Mario Pinheiro Machado – GF Team

3 – Itagiba Montes Carneiro Filho – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Giovane Gioli Pereira – Gracie Barra

2 – João Clebe Herrera – Lótus Club

3 – Bernardo Travassos de Lucena – A.S Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Daniel Pereira Souza – Nova União

2 – Alexandre Barauna da Conceição – GF Team

3 – Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro – GF Team

3 – Emerson Leandro de Paula – Black Team Jiu-Jitsu – Café

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

1 – Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro – GF Team

2 – Bernardo Travassos de Lucena – A.S Team

3 – Cesar Drumond Barcelos – GF Team

3 – Roberto Porfirio da Silva – GF Team Recreio

PRETA / Master 4 / Masculino / Pena

1 – Alexandre Teixeira Araujo – Ataque Duplo

2 – Sued dos Santos – Alliance

3 – José Glauber Sampaio Cataxo Jr. – CheckMat

PRETA / Master 4 / Masculino / Leve

1 – Mauricio do Nascimento – Nova União

2 – Wagner Verissimo de Campos – Ryan Gracie Team B

PRETA / Master 4 / Masculino / Médio

1 – Luiz Carlos Felipe Martins – GF Team

2 – José Marivan Alves Feitosa – Zenith BJJ

3 – Marçal Pegoraro Barcelos Junior – Fabricio International Team – FIT

3 – Marcelo Amador de Oliveira – GF Team

PRETA / Master 4 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Hernandes Pereira da Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Marcelo Alexander Ferreira – Alliance

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesado

1 – Flavio dos Santos Gomes – Equipe Behring

2 – Marco Antonio Emerich de Melo – Nova União

3 – Marcelo da Silva Rogerio – 3 R Jiu-Jitsu

3 – Sérgio Ávila – CheckMat

PRETA / Master 4 / Masculino / Super Pesado

1 – Reginaldo Cardoso Liani – Gracie Barra

2 – Luiz Felipe Marinho França – Gracie Barra

3 – Vinicius Blanc Medeiros de Franca – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

3 – Wilson de Ulhôa Santana Neto – CheckMat

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Rogerio Rodrigues de Oliveira – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Michel Eduardo Chaachaa – Manimal JJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Absoluto

1 – Rogerio Rodrigues de Oliveira – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Reginaldo Cardoso Liani – Gracie Barra

3 – Marco Antonio Emerich de Melo – Nova União

3 – Mauricio do Nascimento – Nova União

PRETA / Master 5 / Masculino / Leve

1 – Sebastião Jeronimo Pereira – Equipe GTT/IST

2 – Marco Antônio Neves de Lima – BTT

PRETA / Master 5 / Masculino / Médio

1 – Marcelo Capo Martins – CheckMat

2 – Victor Mello de A. Cardoso – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 5 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Leonardo Queiroz Cupolillo – Welton Ribeiro

2 – Claudio Silva Muniz – Carlson Gracie Clube

3 – Pedro de Magalhâes Palagano – Nova União

PRETA / Master 5 / Masculino / Pesado

1 – Marco Aurélio Muniz Barreto – Gracie Humaita RJ

2 – Marcone Silva Mendanha – GF Team

PRETA / Master 5 / Masculino / Absoluto

1 – Marcelo Capo Martins – CheckMat

2 – Claudio Silva Muniz – Carlson Gracie Clube

3 – Pedro de Magalhâes Palagano – Nova União

PRETA / Master 6 / Masculino / Pena

1 – Márcio Jordão Reis – 014RBJJ

PRETA / Master 6 / Masculino / Super Pesado

1 – Joselito da Silva Dias – 014RBJJ

PRETA / Master 6 / Masculino / Absoluto

1 – Márcio Jordão Reis – 014RBJJ