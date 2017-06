Rio Open de Jiu-Jitsu: Dimitrius Souza e Bia Basílio reinam com ouro duplo

Share it

Com um sol tímido no céu e clima ameno na Tijuca, os cariocas receberam no último final de semana mais uma edição do Rio Winter Open de Jiu-Jitsu, tradicional campeonato realizado no templo sagrado da arte suave, o Tijuca Tênis Clube. Feras de todos os cantos do Brasil, da faixa-branca juvenil ao master faixa-preta estiveram na disputa, mas no adulto faixa-preta dois nomes brilharam com destaque nesse domingo, dia 25.

Dimitrius Souza e Bianca Basílio, ambos de São Paulo, roubaram a cena no Rio de Janeiro e faturaram dois ouros cada um, tanto no peso quanto no absoluto.

Dimi, craque da Alliance, abriu o seu dia de vitórias com o sucesso sobre o experiente Victor Bonfim (GFTeam) pelo título no peso pesado. Em seguida, no absoluto, encarou a pedreira Igor Silva (GFTeam) e conseguiu morder o ouro em vitória por pontos.

Já no feminino, a valente Bia Basílio, da Almeida Jiu-Jitsu, abriu os trabalhos ao encarar e vencer Andressa Souza (Barbosa JJ) no peso-pena. Em seguida, Bia fez um duelo de campeãs contra a vencedora do peso pesado Fernanda Mazzelli (Striker JJ) e conseguiu levar a melhor, para reinar com ouro duplo na competição com o título absoluto.

Confira abaixo os resultados finais da disputa do faixa-preta adulto. Para os resultados completos, clique aqui.

PRETA / Adulto / Masculino / Galo

1 – Jose Carlos Souza Lima Sobrinho – GF Team

2 – José Carlos De Oliveira Filho – American Top Team – Reyzinho

3 – Franciedson Fernandes da Costa – Alliance

3 – Vincius Dias Ferrer – Infight JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Magno Mota Vieira – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Douglas Rufino da Silva – Caio Terra Association Brasil

3 – Isaac da Conceicao Alves Poti – Fabricio International Team – FIT

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Raphael da Costa Cadena – A2 Jiu-Jitsu

2 – Pedro Henrique D. M. de Azevedo – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Deivines dos Santos Lima – GF Team

3 – Elifrankcariolano Do Nascimento Cariolano – Juarez Harles BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Matheus Guilherme da Costa – GF Team

2 – Rodrigo da Conceição Barbosa – Alliance

3 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

3 – Vagner Nascimento de Azevedo Jr – CheckMat Brasil

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Vinícius Tavares Marinho – GF Team

2 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Eliezer David Raab Skaf – Ns Brotherhood

3 – Ygor Machado Dantas – UAE Jiu-jitsu Team

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Christofer Biude Moreira Feijó – CheckMat

2 – Hebert Penido das Dores Junior – Gracie Barra

3 – Alexandre Vieira – Nova União/NU

3 – Victor Hugo das Neves – Club Pina

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

3 – Daniel Marcos Alves de Andrade – GF Team Recreio

3 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Luiz Fernando Fernandes – Nova União

3 – Sandro Gabriel Vieira – Caio Terra Association Brasil

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Igor Silva – GF Team

2 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

3 – Levi Duarte da Costa – Academia Pitbull

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Igor Silva – GF Team

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

3 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

PRETA / Adulto / Feminino / Pena

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Alliny Karen Silva Santos – Nova União

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Denilma dos Santos Oliveira – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Marília da Conceição F. A. Vieira – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

1 – Glaucia Braga Libano – Gracie Barra

2 – Mariane Nunes de Souza – GF Team

3 – Florencia Veronica Diez Bayer – Nova União

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

3 – Denilma dos Santos Oliveira – Gracie Barra

3 – Glaucia Braga Libano – Gracie Barra