Jiu-Jitsu: Reveja o mata-leão polêmico na luta principal do UFC Oklahoma

Um lance polêmico em posição de Jiu-Jitsu marcou a luta principal do UFC Oklahoma, realizado nesse domingo, dia 25. O duelo entre Kevin Lee e Michael Chiesa, na divisão de peso leve, durou apenas um assalto, após uma controversa interrupção no mata-leão.

Após chegar nas costas de Chiesa, Lee golpeou e passou o braço no estrangulamento pelas costas. Chiesa resistiu, mas em certo ponto ficou apenas com o mata-leão encaixado e sem ter as mãos em posição de defesa. Foi então que Mário Yamasaki interrompeu o duelo, aos 4min37s do primeiro round.

Michael Chiesa reclamou muito, pois não havia batido na posição. Até o presidente do UFC, Dana White, disparou sua revolta sobre o lance. As opiniões ficaram divididas nas redes sociais. Além dos que pensam que Mário deveria sim, não ter interferido prematuramente, há quem analisou a posição como indefensável naquele ponto, o que fez com que o árbitro preservasse a integridade do atleta.

E para você, amigo leitor, a interrupção foi certa ou não? Reveja o lance no vídeo abaixo e poste nos comentários!