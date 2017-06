Fedor Emelianenko e a repercussão de sua derrota no Bellator NYC

Share it

Considerado um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, o “Ultimo Imperador” Fedor Emelianenko pode estar com seus dias contados no MMA. Ex-campeão do Pride e lenda do esporte, o russo de 40 anos divide as opiniões de fãs e especialistas do assunto após sua mais recente batalha nos cages, durante o Bellator 180, realizado em Nova York, no último sábado.

Fedor encarou Matt Mitrione no duelo de pesados, e acabou por sucumbir em um nocaute aplicado ainda no primeiro assalto, após receber um knockdown proveniente de um ataque duplo, no qual os dois atletas foram ao solo. Com recuperação mais veloz, Mitrione partiu para cima de Fedor, ainda no solo e desferiu golpes para liquidar a fatura.

O debate foi geral. Por mais que um nocaute rápido não seja algo a se criticar, ainda mais na categoria de pesos pesados, votos de aposentadoria e análises da rapidez de recuperação de Fedor borbulharam. O ex-UFC Pedro Rizzo, que comentou a disputa na Fox Sports, relembrou que o nocaute nada mais é do que um sistema de segurança do cérebro, que a cada vez que é acionado se torna mais sensível, sempre na intenção de desligar-se para preservar sua integridade interna.

Nas redes sociais não foi diferente. No Instagram de GRACIEMAG, por exemplo, o professor Roberto Gordo deu seu parecer:

“Feio ver o Fedor assim. E pensar que foi o melhor peso pesado por muito tempo! Sem Jiu-Jitsu, só resta mesmo a força, e essa acaba rápido com a idade.”

Fedor, por sua vez, dispensou qualquer plano de aposentadoria. Após o duelo, durante a entrevista coletiva, o russo carne de pescoço fez questão de frisar que é um lutador, que não irá pendurar as luvas e que gostaria de fazer uma revanche contra Mitrione.

E para você, amigo leitor, Fedor deve continuar sua caminhada no MMA? Comente conosco!