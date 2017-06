Jiu-Jitsu: Reveja o mata-leão de Neiman Gracie na penúltima luta do Bellator NYC

Share it

A noite desse sábado, dia 24, foi histórica para o Bellator, organização de MMA principal concorrente do gigante UFC. Com seu maior evento já realizado, exibido no Madison Square Garden, em Nova York, o Bellator 180 trouxe grandes lutas no seu card.

Mesmo com três disputas de cinturão, e no card principal o duelo de monstros entre Fedor Emelianenko e Matt Mitrione, a penúltima luta do card, que abriu caminho para a vitória de Chael Sonnen sobre Wanderlei Silva, ficou para o valente Neiman Gracie.

Invicto no MMA com cinco sucessos, Neiman encarou Dave Marfone na divisão de pesos meio-médios. O duelo teve boas ações de Neiman na trocação, com socos que chegaram a sacudir o seu oponente, mas a luta, como era esperado, foi definida no chão.

O faixa-preta de Jiu-Jitsu, que tinha no córner o tio Renzo Gracie e o primo Gregor Gracia, conseguiu pegar as costas ainda em pé e se fixar por ali. Após uma tentativa de Marfone para se desvencilhar, com uma cambalhota, Neiman teve maior facilidade, agora no solo, para se ajeitar, passar o braço e finalizar no mata-leão.

Confira o lance no vídeo abaixo!

Bellator NYC

Nova York, EUA

24 de junho de 2017

Chael Sonnen venceu Wanderlei Silva na decisão unânime dos jurados

Neiman Gracie finalizou Dave Marfone no mata-leão aos 2min27s do R2

Matt Mitrione venceu Fedor Emelianenko por nocaute técnico a 1min14s do R1

Brent Primus venceu Michael Chandler por nocaute técnico (interrupção médica) aos 2min22s do R1

Zach Freeman finalizou Aaron Pico no mata-leão aos 24s do R1

Douglas Lima venceu Lorenz Larkin na decisão unânime dos jurados

Ryan Bader venceu Phil Davis na decisão unânime dos jurados

James Gallagher finalizou Chinzo Machida no mata-leão aos 2min42s do R1

Heather Hardy nocauteou Alice Yauger aos 4min47s do R3