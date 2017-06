Como LeBron e Jones, fenômeno do esporte Aaron Pico estreia no MMA

Share it

Os deuses do esporte, vez ou outra, presenteiam seus seguidores com espécimes raros. No basquete, tivemos LeBron James, que “pulou” a faculdade para sair direto do ensino médio para a NBA, como o primeiro a ser escolhido no draft, diga-se de passagem. Num exemplo mais próximo, Jon Jones, com 21 anos, estreou no UFC com vitória, e assim seguiu sua carreira (tirando uma desqualificação que sofreu por golpe ilegal) até conquistar o título dos meio-pesados. O próximo na fila de lendas instantâneas, para quem achou que ainda ia demorar, já surgiu, e se chama Aaron Pico.

O jovem, de 20 anos, faz sua estreia no MMA na noite deste sábado, dia 24, no Bellator NYC, que tem nas duas lutas principais os duelos entre Wanderlei Silva contra Chael Sonnen e Fedor Emelianenko contra Matt Mitrione. Agora, o que tem de tão especial neste garoto que ainda nem pisou num cage de MMA?

Pico começou sua trajetória no esporte ao se embolar no wrestling juvenil. A fera conquistou diversos títulos, inclusive sobre adversários mais velhos e experientes. Como se não bastasse a base forte no wrestling, que levou vários atletas americanos a brilharem com certa vantagem no MMA, o esporte predileto de Aaron não é a luta agarrada. Sua paixão verdadeira mora no boxe. Com títulos também na nobre arte, antes mesmo de completar 18 anos, o jovem chega com exímia habilidade na combinação que fez alguns dos melhores campeões do UFC chegarem ao topo do mundo.

Mesmo sem experiência no esporte de luvinhas, em 2014 o Bellattor já apostava suas fichas em Pico, e há três anos mantém Aaron Pico sob contrato. Agora, o promissor atleta terá o desafio de suportar a pressão da estreia, sem ao menos encarar uma luta amadora, no card principal do evento, contra um adversário de 33 anos com dez lutas profissionais no cartel (8v, 2d). Não é habitual ver um atleta estreante encarar um adversário bem mais experimentado logo em sua estreia no esporte, ainda mais no card principal de um grande evento de MMA.

Por isso, vale ficar de olho no jovem Aaron Pico, que tem todas as fichas do Bellator apostadas nele. Será que o aspirante a estrela do MMA terá tranquilidade para vencer e convencer no seu debute? Poste nos comentários e debata conosco!