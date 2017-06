Clima esquenta para superluta de Jiu-Jitsu do ano: Roger Gracie manda recado e Buchecha responde

Share it

Os olhos do mundo do Jiu-Jitsu estarão voltados para Rio de Janeiro no próximo dia 23 de julho, data que marca o reencontro de Roger Gracie e Marcus Buchecha nos tatames, desta vez no Gracie Pro de Jiu-Jitsu.

Recordistas em títulos mundiais, as feras terão um duelo de 15min sob as regras da IBJJF, o que significa que a superluta tem tudo para se tornar uma batalha épica, decidida no quesito força de vontade e treino.

Para tal, o professor Roger Gracie intensificou os trabalhos em sua academia, na Inglaterra, e aproveitou para analisar brevemente o duelo e deixar um recado a Buchecha. O craque da Checkmat, por sua vez, respondeu a mensagem, e se colocou disposto a encarar o desafio.

Confira as declarações de Roger e Buchecha no vídeo abaixo e não perca o Gracie Pro!