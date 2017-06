Wanderlei Silva avança em Chael Sonnen na coletiva do Bellator NYC

Share it

O clima está fervendo para a luta principal o Bellator NYC, primeiro evento da organização em Nova York, que rola neste sábado, dia 24. Ao lado de Fedor Emelianenko e Matt Mitrioni, que dividem os holofotes no destaque do card e fazem a penúltima luta, Wanderlei Silva e Chael Sonnen prometem definir sua rivalidade na luta mais importante do evento.

O duelo, que deveria ter acontecido no UFC, ficou apenas no imaginário do fã, até ser marcado pelos oficiais do Bellator. Na última quinta-feira, dia 22, os dois ficaram frente a frente após a coletiva para o evento, e o esperado aconteceu.

Após uma troca rápida de provocações, o Cachorro Louco partiu para cima e chegou a acertar um tapa no peito de Sonnen, antes de ser rapidamente contido pelos seguranças.

Confira a encarada e a confusão no vídeo abaixo!