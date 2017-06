Confira as regras para Roger Gracie x Marcus Buchecha no Gracie Pro de Jiu-Jitsu

Share it

Faltando 30 dias para a data de início do Gracie Pro de Jiu-Jitsu, que rola nos dias 22 e 23 de julho, no Rio de Janeiro, a ansiedade aumenta cada vez mais para o duelo entre Roger Gracie e Marcus Buchecha.

Na primeira vez que ficaram frente a frente, em 2012, as feras terminaram o duelo com um empate, o que deixou a dúvida entre os fãs sobre qual dos dois foi melhor na ocasião. Contudo, no Gracie Pro será diferente.

Para o duelo que fecha o torneio, teremos 15 minutos de luta, com regras de pontuações, vantagens, punições e decisão nos moldes da IBJJF. Para o comando da disputa, assim como dos outros duelos do torneio, foram escalados renomados árbitros do cenário nacional e internacional.

E para você, amigo leitor, quem levará a melhor no duelo entre Roger Gracie e Marcus Buchecha sob as regras da IBJJF? Comente conosco!