Aprenda o leglock que Cristiano Titi gosta de tirar da cartola no Jiu-Jitsu

Share it

Professor e atleta da BH-Rhinos, nossa GMI em Minas Gerais, o faixa-preta Cristiano Titi tem na manga uma infinidade de truques para surpreender seus desavisados oponentes. Na aula de hoje, a fera mostra uma de suas finalizações letais no Jiu-Jitsu.

A posição, que pode ser usada apenas por atletas das faixas marrom e preta, serve para extrair com rapidez os três tapinhas do adversário num justo leglock.

O professor mostra duas opções para chegar na chave, mas alerta para que em ambas o treino seja feito com cautela e pressão moderada, para não lesionar o companheiro. No vídeo, depois da explicação de Titi, temos uma filmagem no qual o professor coloca a posição em prática.

Confira abaixo e bons treinos. Oss!