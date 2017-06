No RJ, 1° Convenção Internacional da GB debate Jiu-Jitsu como ferramenta por mundo melhor

Share it

Idealizada pelo mestre Carlos Gracie Jr. com o intuito de reunir a família GB de todos os cantos do mundo num ambiente familiar, recheado de estudo e interação, a 1° Convenção Internacional da Gracie Barra está marcada para os dias 10, 11 e 12 de agosto, na Barra da Tijuca, berço da escola, no Rio de Janeiro.

Entre os diversos temas a serem abordados nos três dias de atividades da Convenção, estão a filosofia do Jiu-Jitsu, história da modalidade, empreendedorismo no esporte e métodos de ensino, em palestras e mesas redondas que buscam reforçar o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta para melhorar as comunidades.

Além de cursos, seminários e treinos práticos, o integrante da GB ainda vai poder participar do Campeonato Brasileiro Interno da Gracie Barra, e lutar por uma passagem para a Califórnia, além de um cinturão.

Não perca a chance de aprender com Carlinhos Gracie e com os principais mestres, professores e diretores da Gracie Barra pessoalmente. Visite o http://graciebarra.com/cigb e saiba como participar.