Surpreenda seu oponente com este estrangulamento acrobático no Jiu-Jitsu

No Jiu-Jitsu, assim como em outros esportes, há momentos para fazer o básico e vencer, mas também existem lances que podem te levar à vitória com um brilhantismo a mais. E é por isso que técnicas mais arrojadas de finalização aparecem vez ou outra nos campeonatos e levam a galera ao delírio.

Uma dessas técnicas bonitas e acrobáticas foi apresentada nos estúdios de GRACIEMAG, em meados de 2013. Na aula, o professor da nossa GMI GFTeam, o faixa-preta Júlio Couto, escalou o então campeão mundial faixa-roxa (e hoje também faixa-preta) Guilherme Cordiviola para executar um bonito estrangulamento no adversário em quatro apoios.

Com uma pegada técnica na gola, o cuidado no posicionamento dos pés para evitar o contra-ataque e um giro rápido e plástico, Júlio se projeta para o lado oposto da pegada, antes de rolar e estrangular com precisão.

Relembre a técnica dos arquivos de GRACIEMAG no vídeo abaixo