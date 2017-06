Vídeo: Namorada de Lo, Dani Bolina usa o Jiu-Jitsu e finaliza no MMA

Share it

Faixa-azul de Jiu-Jitsu com dois anos de práticas nos tatames, a modelo Dani Bolina teve que colocar suas habilidades de solo para funcionar em um duelo de MMA.

Namorada do campeão mundial e número um do ranking da IBJJF Leandro Lo, Dani foi convidada para um quadro do “Pânico na Band”, programa este que lançou a ex-panicat no patamar de celebridade.

No desafio, Dani encarou uma campeã de muay-thai em regras de MMA amador, socos e chutes válidos, assim como quedas e finalizações, mas com o uso de capacetes e caneleiras, além das luvas mais acolchoadas que as de MMA.

No comando do duelo, o árbitro do UFC Mário Yamasaki tocou os três assaltos da disputa. Depois do primeiro round mais parado, Dani investiu no que sabe fazer de melhor: derrubar e trabalhar no solo. Com domínio na montada e uma boa transição para o armlock, a bela conseguiu finalizar a adversária.

Se foi combinado? Confira o trecho do combate no vídeo abaixo e deixe suas impressões nos comentários!