Jiu-Jitsu: IBJJF Pro League tem Mahamed Aly como novo integrante

Share it

Depois de anunciarem as presenças de Roger Gracie, Marcus Buchecha, André Galvão, Leandro Lo e João Gabriel Rocha, a IBJJF traz mais um nome de peso para o seu GP de pesos pesados, o IBJJF Pro League, que acontece no dia 26 de agosto, em Las Vegas.

Mahamed Aly, super pesado da equipe Lloyd Irvin é a mais nova adição para o torneio, que pagará ao vencedor a bolada de 40 mil dólares, e 10 mil dólares para o vice-campeão.

Mahamed entra na disputa pelo segundo ano consecutivo. No primeiro GP, a fera acabou parada na semifinal, em duelo contra Léo Nogueira, terminado em 4 a 2 nos pontos. O faixa-preta comentou o chamado para a disputa:

“Tô muito empolgado para este GP. Na verdade, no ano passado o convite não era pra mim. Convidaram o Tim Spriggs, ele não pode ir e eu acabei por entrar como reserva. Tive um ótimo resultado. Perdi naquela luta polêmica na semifinal mas sai de cabeça erguida.

Esse ano o convite foi pra mim mesmo e espero fazer melhor ainda do que fiz no ano passado. É uma honra estar em um GP onde só entra a nata do esporte.”

Agora, faltam apenas dois nomes a serem confirmados para o eletrizante GP com os melhores pesados do mundo do Jiu-Jitsu. Quais os atletas devem completar a disputa, amigo leitor? Comente conosco!