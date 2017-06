Veja quem foi destaque no Jiu-Jitsu no Campeonato Interestadual no Ceará

Share it

O Colégio Jim Wilson foi palco de outro tipo de estudo, no último dia 11 de junho, quando as maiores escolas de Jiu-Jitsu do Nordeste se enfrentaram para ver quem demonstrava mais assiduidade nas aulas, mais noções de geometria aplicada a triângulos e omoplatas, e, claro, mais garra e coração.

O evento em questão foi o Campeonato Interestadual com e sem kimono, realizado em Fortaleza, capital do Ceará. O torneio reuniu 377 lutadores ao todo, que se embolaram nos tatames. O grande nome do torneio foi Helio Mourão (Gracie Barra), também conhecido como o “Rei do Nordeste”. Mourão superou Diego Oliveira na semifinal do aberto faixa-preta, para fechar a divisão com o companheiro de equipe Berg Barbosa. Antes, o respeitado aluno de Pirillo Roriz conquistara o ouro no superpesado, subindo na classificação do Ranking MeiaGuarda.

Entre as outras categorias, Berg Barbosa (Gracie Barra) dominou a classe pesado. Já Pedro Henrique (Evolution) faturou o peso médio faixa-preta.

No master, Alexsandro Manin (BD Team) mostrou mais uma vez que veio para apavorar a divisão dos veteranos. O professor da BD Team Maranguape levou a categoria meio-pesado e o absoluto. Também brilharam entre os faixas-pretas do master Nazareno Gomes (Evolution) – campeão peso médio – e Almir Junior (Soul Fighters/DGT) – ouro no peso leve.

No sênior, Iranildo Gigante (GC/Pepey) fisgou sua segunda medalha dourada do dia ao vencer o absoluto, depois de vencer no pesadíssimo.

Na faixa-marrom, Jonas Bruno (DBK) fez o hat-trick e assumiu a liderança do Ranking MeiaGuarda. O aluno de Ricardo Costa venceu três ouros – na categoria médio, no absoluto leve e no absoluto livre.

Nos outros pesos da marrom, Allanzinho Rebouças (Fighter One) ficou com ouro no peso-pena e entrou no Top 12 do Ranking MeiaGuarda. Já Vinicios Bezerra (Checkmat) beliscou o ouro no pluma, enquanto Kildere Souza (MG) brilhou no leve.

Na faixa-roxa, Mikhael Rhaillander e João Victor Machado fecharam o absoluto livre.

Já Eduardo Forte (Gracie Barra) venceu o absoluto faixa-azul pesado e Keven Nobre (MG) dominou os abertos leve e livre.

Na competição de equipes, a Cicero Costha somou mais pontos, ajudada pelo campeão faixa-roxa Kaue Campos, e ficou com o título. A MG foi a vice-campeã, seguida pela Pitbull Brothers.

Os próximos torneios válidos para o Ranking MeiaGuarda serão o 5º Open Banabuiú, marcado para 25 de junho, e o Open Coronel, a ser realizado em 9 de julho, na famosa Maranguape.

Fique ligado no GRACIEMAG.com para saber tudo sobre o cenário nacional do Jiu-Jitsu, de norte a sul do Brasil. Oss!