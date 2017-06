Será Megan Anderson um obstáculo entre Cris Cyborg e o cinturão do UFC 214?

Share it

Após meses de espera, a brasileira Cristiane “Cyborg” Justino terá finalmente a sua chance de conquistar um cinturão no maior evento de MMA do mundo. Atleta do peso-pena, com atuações complicadas no peso-galo do Ultimate por conta do corte de peso, Cris Cyborg foi confirmada para disputar o cinturão até 66kg da divisão feminina no UFC 214, que rola no dia 29 de julho, em Anaheim, nos EUA. Mas antes de pegar a cinta terá mais um obstáculo a superar.

Antes de mais nada, vale lembrar que a dona do cinturão, Germaine de Randamie, foi destituída do título conquistado após bater Holly Holm pelo cinturão. Germaine afirmou que não enfrentaria Cyborg, já que esta era conhecida por usar substâncias ilegais. O argumento foi refutado pela organização e Germaine perdeu a coroa.

Agora, a disputa de título ficara entre Cyborg e Megan Anderson. Megan, campeã da categoria peso-pena no Invicta, vem de quatro nocautes seguidos, o mais recente, em janeiro deste ano, que lhe rendeu o cinturão. Fera na trocação, a australiana de 27 anos poderá se valer de seus 1,83m para ter vantagem na distância contra Cyborg, que é dez centímetros menor.

O duelo será a luta coprincipal da noite, que tem no último duelo a revanche entre Daniel Cormier e Jon Jones pelo cinturão dos meio-pesados.

E para você, amigo leitor, será Megan Anderson o desafio perfeito para Cyborg conquistar e convencer os fãs de que é a maior atleta feminina do planeta, ou Megan pode ser a inesperada pedra no sapato da brasileira no caminho de seu sonhado cinturão? Comente conosco!

UFC 214

Anaheim, EUA

29 de julho de 2017

Daniel Cormier x Jon Jones

Cris Cyborg x Megan Anderson

Ricardo Lamas x Jason Knight

Renan Barão x Aljamain Sterling

Andre Fili x adversário a ser definido

Kailin Curran x Aleksandra Albu

Josh Burkman x Drew Dober

Dmitri Smoliakov x Adam Wieczorec

Jarred Brooks x Eric Shelton

Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Sage Northcutt x Claudio Puelles

Brian Ortega x Renato Moicano

Ketlen Vieira x Sarah McMann