Jiu-Jitsu: O estrangulamento relógio que funcionou no judô

Share it

Rolou no último final de semana o GP de Cancun de Judô, arte irmã do nosso Jiu-Jitsu com foco maior nas quedas. Mas quem disse que só de quedas vivem estes bravos competidores de kimono?

A pequena Lubjana Piovesana, da Grã-Bretanha, mais uma vez provou que as finalizações também fazem parte do arsenal dos judocas. Na disputa pelo bronze até 63kg na faixa-preta, contra a alemã Vivian Herrmann, Lubjana entrou em queda sem sucesso,mas abriu caminho para o estrangulamento que lhe daria a vitória.

Após chegar ao solo com firme pegada na gola adversária, Piovesana girou para o lado oposto, e seguiu com o giro num belo estrangulamento relógio, que acabou por apagar a adversária. O juizão, sem entender, só parou a luta após Lubjana soltar o golpe e apontar para a desacordada oponente.

Confira o golpe no vídeo abaixo!