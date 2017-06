Fera do surfe, Eraldo Gueiros recebe a faixa-preta de Jiu-Jitsu do GMI Vitor Terra

Share it

Domador de ondas gigantes nos mares mundo afora, o craque Eraldo Gueiros é um dos exemplos práticos do amor conjunto entre o surfe e o Jiu-Jitsu.

Praticante desde década de 80, Eraldo teve de dar uma pausa nos treinos de kimono por conta da carreira sob as pranchas, mas o hiato foi resolvido há pouco tempo.

Aluno do nosso GMI Vitor Terra, da academia Gracie Terra na Zona Sul do Rio de Janeiro, Eraldo voltou a se dedicar aos rolinhas no tatame, e sua faixa-marrom foi devidamente testada ao longo deste retorno. Como consequência da avaliação do nosso GMI, não só nas habilidades da arte suave mas como todos os requisitos filosóficos que um professor de Jiu-Jitsu deve ter, Gueiros foi devidamente condecorado à faixa-preta de Jiu-Jitsu. Terra explicou:

“Eraldo começou no Jiu-Jitsu em 87, mas, pelo fato de ter sido um profissional da elite do surfe mundial, ficou afastado dos treinos em alguns momentos decisivos em sua carreira. Porém, de cinco anos para cá, vem se dedicando diariamente à arte suave. Com isso preencheu todos os requisitos para se tornar um faixa-preta, não só dentro do tatame mas fora dele também, respeitador em todos os aspectos. Excelente pai, aluno e de caráter impecável”, disse o líder da Gracie Terra.

E você, amigo leitor, conhece algum casca-grossa que está longe dos tatames? Convide-o a retornar e seja parte importante na formação de grandes nomes do Jiu-Jitsu, dentro e fora do dojô!