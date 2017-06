Confira a aventura da faixa roubada de Renzo Gracie e aprenda com o astro do Jiu-Jitsu e do UFC

Share it

Em parceria com GRACIEMAG, o portal Gallerr está lançando um curso de Jiu-Jitsu rico em detalhes e cheio de histórias da modalidade, contadas pelo carismático Renzo Gracie, renomado professor de Jiu-Jitsu carioca radicado em Nova York e veterano do UFC.

Para marcar o lançamento do novo produto, Renzo Gracie abriu relembrando uma de suas histórias mais curiosas: o dia em que o professor precisou subir numa favela carioca para recuperar sua faixa-preta de estimação.

“Eles quebraram a janela do meu carro, e roubaram minha bolsa. Dentro da bolsa, estava minha faixa. Imediatamente eu pensei: ‘Não vai ter treino hoje, vou achar a minha faixa…'”, conta ele.

Acione as legendas em português clicando no CC, confira a história completa de Renzo e embarque nessa aventura ao lado do Gracie!