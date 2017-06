Ex-campeão do UFC, Matt Hughes sofre grave acidente e está em coma

Share it

Integrante do Hall da Fama e ex-campeão peso meio-médio do UFC, Matt Hughes passa por uma das maiores batalhas da sua vida. O atleta sofreu um grave acidente de carro nesta sexta-feira, dia 16, e foi levado de helicóptero para o hospital nos EUA. A colisão ocorreu após seu caminhão ser abalroado pelo lado do carona por um trem.

Segundo informações do MMA Junkie, Hughes está em coma, mas em pleno atendimento no hospital que lhe recebeu. Maiores informações ainda não foram divulgadas em respeito à família do atleta.

Hughes, 43 anos, fez 54 lutas profissionais no MMA, com 45 sucessos, e se aposentou em 2013. Para seu próximo compromisso na luta, Matt estava definido para encarar Renzo Gracie na superluta do ADCC. GRACIEMAG entrou em contato com oficiais do ADCC e eles estudam um novo oponente para Renzo.

