MMA com kimono? Professor de Jiu-Jitsu explica os benefícios

Nos antigos duelos de Vale Tudo, como o nome já diz, além de vários golpes traumáticos liberados na peleja, a vestimenta para a batalha também era no critério do lutador.

No MMA moderno, porém, não se vê mudanças, além dos sungões, shorts e bermudas. Contudo, nosso GMI Léo Augusto, da GFTeam Floripa, optou por usar a “armadura do Jiu-Jitsu” no último dia 10, num evento em Santa Catarina.

Por inusitado que pareça, o professor tirou vantagem do nosso pano para vencer seu duelo. Após a conquista, o faixa-preta listou 10 benefícios que o kimono oferece aos lutadores. Confira!

*Enxugar o suor.

*Usar as lapelas para asfixiar o adversário.

*Abafar com o kimono o adversário durante a montada.

*Favorecer as quedas usando o quadril para derrubar. As esgrimas de kimono ficam muito mais justas.

*Dar pegadas para o oponente e depois usá-las para surpreender com um arsenal imenso de contra-ataques.

*A calça do kimono ajuda nas finalizações de guarda fechada, como triângulo, armlock, crucifixo e omoplata.

*Usar as mangas para atacar com o manga-leão, entre outros estrangulamentos que recorrem à manga do kimono.

*Aumento do controle de forma geral do corpo do adversário, o que evita que ele “escorregue” para fora dos

golpes.

*Representar o Jiu-Jitsu, uma questão de honra, que acaba servindo como uma motivação a mais na busca pela vitória.

E aí, estudioso leitor, depois de todos esses argumentos acima, você se animaria a tentar um duelo de MMA com o uso do kimono? Comente conosco!