Conor McGregor confirma luta de U$ 100 milhões no boxe contra Floyd Mayweather

Depois de brilhar no UFC com dois cinturões e muito marketing, Conor McGregor está a um passo de fazer a luta da sua vida. Com meses de provocações e destino incerto, o irlandês de fato fará uma luta de boxe milionária contra Floyd Mayweather, campeão da modalidade que volta de anunciada aposentadoria apenas para realizar a chamada “luta dos milhões.”

O duelo será realizado no dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, a mesma que recebe eventos grandiosos do UFC em Las Vegas. Sem experiência no boxe profissional, o campeão do Ultimate lutará contra o cartel invicto de Mayweather com 49 vitórias, 26 delas por nocaute. McGregor, por sua vez, tem 24 lutas no MMA, com 18 vitórias por nocaute ou nocaute técnico, e três derrotas.

E você, amigo leitor, o que acha da colisão entre o boxe e o MMA? E qual a sua opinião sobre o campeão peso leve do UFC que migra para um duelo no ringue? Comente conosco!