Vídeo: As melhores finalizações e nocautes do ex-campeão do UFC Rafael dos Anjos

Share it

Prestes a estrear entre os meio-médios, o ex-campeão peso leve do UFC Rafael dos Anjos chega com força total para o duelo contra Tarec Saffiedine, no card principal do UFC Singapura, neste sábado, dia 17.

Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Rafael traz na bagagem, além do cinturão que conquistou após bater Anthony Pettis, vitórias expressivas sobre grandes nomes da organização, como Donald “Cowboy” Cerrone e Ben Henderson, por exemplo.

Confira no vídeo abaixo os melhores lances de Rafael no UFC e aqueça para a estreia do casca-grossa na categoria de cima!

UFC Fight Night: Holm x Correira

Kallang, Singapura

17 de junho de 2017

Holly Holm x Bethe Correia

Andrei Arlovski x Marcin Tybura

Dong Hyun Kim x Colby Covington

Rafael dos Anjos x Tarec Saffiedine

Card preliminar

Takanori Gomi x Jon Tuck

Cyril Asker x Walt Harris

Alex Caceres x Rolando Dy

Justin Scoggins x Ulka Sasaki

Li Jingliang x Frank Camacho

Russell Doane x Kwan Ho Kwak

Naoki Inoue x Carls John de Tomas

Ji Yeon Kim x Lucie Pudilova