Jiu-Jitsu sem idade: a alegria de um treininho entre um professor e um aluno de 8 anos

Para estar apto a lecionar o bom e velho Jiu-Jitsu, o faixa-preta professor precisa ter conhecimento e saber as diferentes nuances de ensinar. Adultos, idosos e crianças devem ter uma atenção especial no tatame, com treinos específicos para pode extrair dos mesmos todo o seu potencial.

Um dos nossos professores GMIs que é craque na arte de ensinar diferentes faixas etárias é casca-grossa Matheus Zimmermann, da Top Brother Sul. E para mostrar na prática, Zimmermann escalou o jovem Pietro Caruccio, de 8 anos, e o pequeno acelerou no treino com boa movimentação, tanto por cima quanto na guarda.

Confira no vídeo abaixo o treininho e o giro do dedicado professor Matheus Zimmermann e do intrépido Pietro!

Top Brother Sul

Rua Santos Dumont, 368

2º andar, Centro, Pelotas

# (53) 3305-5494

contato@topbrotherpelotas.com

www.topbrothersul.com