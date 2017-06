Como seria Bruce Lee no MMA? Vídeo recuperado dá pistas

Share it

Lenda das artes marciais, Bruce Lee se tornou tão icônico quanto a luta de mãos vazias pelo mundo. Astro do cinema, famoso por seus movimentos rápidos e gritos que assustavam até o mais valente adversário, Bruce sempre marca presença nos melhores papos sobre luta. Será que ele venceria outros craques do combate?

Para ajudar a responder a pergunta, fora do cenário fictício dos filmes de ação, um vídeo foi divulgado recentemente com Bruce Lee em situação de luta. Em sparring contra um de seus alunos, com uso de equipamentos de proteção, o ilustre casca-grossa dos socos e chutes mostra sua rapidez e a precisão de seus contragolpes no duelo.

Veja a baixo e responda: Seria Bruce Lee capaz de atuar com sucesso no nosso MMA moderno? Comente conosco!