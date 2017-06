Mundial 2017: o dia em que Lo foi ler o GRACIEMAG.com e discordou de Buchecha

Share it

Em artigo sobre o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF deste ano, encerrado no último dia 3 de junho, a equipe GRACIEMAG jogou a seguinte pergunta para os leitores: teria sido o melhor Mundial da carreira de Lo, ou o pior Mundial da carreira de Lo?

Foi a primeira vez que o professor da NS Brotherhood chegou a uma final de absoluto, por isso poderíamos supor que foi sua melhor exibição. No entanto, a medalha de ouro escapou na eletrizante final do peso pesado, contra o jovem astro da Alliance Nicholas Meregali.

Perguntamos então ao próprio Lo o que ele achou. A resposta veio rápida como uma raspagem com o pé no bíceps: “Não, não foi o meu melhor Mundial não. Para ser o melhor eu teria de voltar ao menos com um ouro”, riu o craque das raspagens.

Mas, como disse um leitor nosso: “Eu queria ter um ano ruim assim como o do Lo!”. De fato, Leandro Lo conquistou pela primeira vez o posto de número 1 do ranking mundial do Jiu-Jitsu, pelo qual faturou 15 mil dólares de premiação. Além disso, foi finalista no peso e no absoluto do Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial – os ouros só escaparam agora, na Pirâmide de Long Beach. Fora os títulos nos Opens da IBJJF.

Tais resultados o levaram a ser apontado pelo rei mundial absoluto Marcus Buchecha, em artigo aqui mesmo no GRACIEMAG, como o melhor lutador de Jiu-Jitsu do mundo na atualidade. (Confira aqui.)

Contudo, Lo se prontificou a discordar. Depois de ler as declarações de Buchecha no GRACIEMAG.com, Leandro tratou de dar sua opinião, e reforçar o reinado do grande amigo e adversário, que na final do Mundial absoluto venceu Lo por apenas um ponto negativo, por uma punição ao cair para fora da área de lutas.

“Sim, eu li os elogios do Buchecha mas não concordo com ele, não. O melhor do mundo é ele mesmo. Com a conquista do último Mundial, ele agora é cinco vezes campeão mundial absoluto, com mais cinco títulos no peso. É o melhor da História. Ele, sim, é sinistro”, comentou Lo.

Quem também comentou sobre Lo aqui no GRACIEMAG.com foi o amigo Rodolfo Vieira, que estava nas primeiras fileiras da Pirâmide de Long Beach. Rodolfo disse que sentiu Lo um pouco mais cansado do que o normal este ano, pela maratona de lutas que fez.

Lo admitiu que sentiu o cansaço: “É difícil focar em duas coisas. Os caras estão duros, está todo mundo muito bem. Eu tentei focar em duas coisas, o primeiro lugar no ranking e o absoluto no Mundial. Acabou que realmente não cheguei como devia no Mundial. Lutei dois campeonatos no mês do Mundial, algo que eu não fazia há quatro anos. Senti um pouco o cansaço, sinto que não cheguei na forma ideal, mas não quero que vejam isso como desculpa. No ano que vem vou mudar os planos e focar 100% na campanha no Mundial”, prometeu.

E para você, amigo leitor? Quem está certo? Marcus Buchecha, Leandro Lo ou ambos?