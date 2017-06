Baixas temperaturas e combates quentes marcaram a IV Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

Nem o frio espantou os guerreiros para uma jornada de altíssimo nível técnico de Jiu-Jitsu na IV Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, que rolou no último domingo, dia 11, na bela cidade serrana de Gramado.

Apesar das baixas temperaturas, mais de duas mil pessoas, entre atletas e espectadores, lotaram o ginásio municipal José Francisco Perine, o Perinão, para assistir as lutas que esquentaram os tatames.

No combate mais casca-grossa do evento, os caminhos de Giovanne Guedes (Alliance-Mario Reis) e Giacomo Zanini (True North) foram cruzados novamente na decisão do absoluto adulto faixa-preta – ambos estão em uma disputa acirradíssima para a conquista do Título de Top Ranking Prime deste ano. Foi um duelo muito equilibrado, mas Guedes encontrou uma brecha e finalizou Giacomo para garantir o ouro e os pontos desta vitória.

Outra luta que esquentou a IV Etapa foi entre o atual Top Ranking Guilherme Cleovan (Scorpyon Jiu-Jitsu) e Caio Perez (Julio Secco). O duelo entre os faixas-roxas no absoluto adulto terminou com Cleovan vitorioso e com lugar garantido no alto do pódio.

Entre os campeões do absoluto masculino adulto, está também o atleta Jackson Paim (Scorpyon Jiu-Jitsu), que reinou na faixa-marrom, além de Willian Costa (ATMM) e Eduardo de Oliveira (Drill BJJ), que garantiram o ouro nas categorias faixa-azul e branca, respectivamente. Entre as mulheres, Iasmim da Silva levou a melhor no absoluto faixa-branca adulto, Dulce Von Rosenthal na azul, Maisa Gurgel na roxa e Thaisy Buchebuam faturou o ouro na marrom.

“É uma satisfação enorme voltar à cidade e ver que as nossas competições estão tendo todo o apoio da Prefeitura e das empresas da região, servindo de parâmetro em termos de organização. Queremos um calendário forte, buscando sempre a valorização dos atletas e do esporte – afirma Fernando Paradeda, campeão de Jiu-Jitsu e um dos sócios da empresa Pro Sports, especializada em eventos de luta.

Gramado esta novamente inserida no calendário de eventos esportivos da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Depois de dois anos longe dos campeonatos organizados pela Pro Sports, a cidade foi escolhida para sediar duas Etapas da temporada de 2017, colocando a serra gaúcha mais uma vez na programação dos atletas da arte suave. Além da IV Etapa, a cidade também sediará a VII Etapa do circuito 2017, que acontece no dia 17 de setembro.

A IV Etapa contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado, através da Secretaria de Esportes, juntamente com o Hotel Bangalôs da Serra, Gramado Hostel e Cantina Taglliarine. A temporada 2017 terá um total de nove edições e a próxima batalha Prime esta agendada para o dia 16 de Julho em Porto Alegre, com qualificação três estrelas para o ranking. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas através do site oficial da Pro Sports (www.prosportsbjj.com).

(Fonte: Assessoria de imprensa)