Jiu-Jitsu: João Gabriel Rocha é escalado para o IBJJF Pro League de pesos pesados

Aguardado GP de pesos pesados, que promete reunir grandes duelos e premiará seus vencedores com 50 mil dólares em dinheiro, o IBJJF Pro League teve divulgado seu mais novo integrante.

João Gabriel Rocha, faixa-preta da Soul Fighters, chega para engrossar o caldo da disputa que contará com oito dos melhores atletas de Jiu-Jitsu da atualidade

Bronze no Mundial deste ano no pesadíssimo e terceiro lugar no último IBJJF Pro League, João se junta aos já confirmados Roger Gracie, Marcus Buchecha, André Galvão e Leandro Lo. O vencedor ficará com a singela premiação de 40 mil dólares, enquanto o vice morde 10 mil dólares.

Agora, restam apenas três vagas para o torneio, que acontece no dia 26 de agosto, em Las Vegas.