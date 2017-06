Abertas as inscrições para o Gracie Pro, evento com Marcus Buchecha x Roger Gracie

Share it

Os fãs de Jiu-Jitsu têm novos motivos para comemorar. Para o deleite de seus praticantes e aficionados, o Gracie Pro nasce para proporcionar ao seu público um show diferenciado.

Idealizado pela multicampeã Kyra Gracie, a edição inaugural do evento terá como palco a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 22 e 23 de julho, e recebe desde atletas faixas-brancas até os decacampeões mundiais Roger Gracie e Marcus Almeida Buchecha, que se enfrentam na aguardada superluta. Inscrições e venda de ingressos já estão disponíveis através do site www.graciepro.com.br.

Dois dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu se encaram no encerramento da primeira edição do Gracie Pro. Roger e Buchecha duelarão por 15 minutos e com contagem de pontos, diferente do primeiro encontro entre eles, em 2012, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do embate. Na ocasião, o duelo terminou empatado. Hoje, ambos ostentam dez títulos mundiais, e a luta não tem limite de peso para eles.

Além do reencontro entre Roger e Buchecha, o evento conta com outras diversas disputas, em todas as faixas no masculino e feminino, divididas nas categorias pré-mirim, mirim, infantil A, infantil B, infanto juvenil A, infanto juvenil B, juvenil, adulto e máster, além do duelos absolutos. O sistema de divisão de categoria por peso e tempo das lutas será o mesmo da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, a IBJJF. Haverá distribuição de medalhas para os quatro primeiros de cada categoria em todas as faixas, além de premiação em dinheiro para os vencedores no adulto e no absoluto também em todas as faixas.

Todos os atletas inscritos terão o suporte de fisioterapeutas, hidratação e mesa de frutas à disposição. As competições terão início no sábado, dia 22 de julho, com as finais das faixas marrom e preta disputadas no domingo, dia 23, e também com transmissão, ao vivo, do Combate e FloGrappling, a partir das 9h (horário de Brasília).

“Quando pensei em criar um evento de Jiu-Jitsu, sempre quis organizar um evento em que eu, como competidora, gostaria de lutar. E o Gracie Pro nasceu com essa missão: ser uma competição criada por atleta, para atleta. Por isso, estamos preparando tudo com muito carinho e focando sempre no lutador, e também no bem-estar de sua família e amigos que vão assisti-lo lutar. Não precisa ser filiado a nenhuma entidade para competir no Gracie Pro. O evento é aberto para qualquer praticante de Jiu-Jitsu. Então se preparem, porque a festa será incrível”, avisa Kyra Gracie, que tem a companhia de Mariana Britto no comando do Gracie Pro.

Do lado de fora dos tatames, o evento também prepara grandes atrações. Seminários e clínicas de Jiu-Jitsu e defesa pessoal estarão à disposição do público que estiver presente no sábado. Nomes como Carlão Barreto, Miltinho Vieira, Erika Paes e Chico Salgado estarão no comando das atividades. Uma área com food trucks e bares atenderão a demanda de alimentação do evento, enquanto o Espaço Kids garantirá a diversão também para as crianças acompanhadas por seus responsáveis.

Inscrições e ingressos

O primeiro lote de inscrições e ingressos já está à venda através do site www.graciepro.com.br para os interessados. As vagas para os competidores são limitadas, e os atletas até 13 anos pagam R$ 40,00 (quarenta reais) e o valor para as demais categorias é de R$ 80,00 (oitenta reais).

Para acompanhar as lutas e as atividades de sábado, o ingresso custa R$ 5,00 (cinco reais) e mais 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições carentes. A venda acontecerá apenas no dia 22 de julho, primeiro dia do evento, na bilheteria da Arena Carioca 1. Já no domingo, dia das finais e da superluta entre Roger Gracie e Marcus Buchecha, os ingressos custam R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a arquibancada e R$ 130,00 (cento e trinta reais) a pista premium, área localizada mais próxima ao tatame. Os ingressos de meia-entrada necessitarão de comprovação documental para acesso ao local do evento.

O Gracie Pro também oferece aos fãs translado de ida e volta ao evento, com quatro pontos de saída e desembarque dentro do complexo do Parque Olímpico. O valor do serviço é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e os pontos de saída são: Zona Sul (Othon Hotel Copacabana), Zona Norte (Shopping Nova América), Zona Oeste (Shopping Barra Point) e Niterói (Praia de São Francisco). Os tíquetes do serviço podem ser comprados também através do site oficial do evento, na área “Ingressos”.

(Fonte: Assessoria de imprensa)