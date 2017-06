Jiu-Jitsu: o estrangulamento que Renzo Gracie e Demian Maia estudaram em Floripa

Share it

Donos de um Jiu-Jitsu refinado, os professores Renzo Gracie e Demian Maia estiveram lado a lado para ensinar a uma turma de felizardos seus melhores macetes na arte suave. O encontro foi durante o The Camp, realizado em Florianópolis, e durante os estudos pintou uma oportunidade de ouro para os professores e atletas estudarem uma posição de estrangulamento.

A aula foi puxada por Renzo Gracie. Este mostrou os detalhes da pegada para estrangular o adversário pela lateral, com o braço dentro do arrocho, com uma pegada mão com mão. Renzo detalhou o ajuste e mostrou a facilidade com a qual pode apertar a técnica, sem uso de força excessiva. Depois, o professor fez questão de ajustar o golpe com Demian, que pode tirar grande proveito do arrocho em suas lutas de MMA no UFC, já que a finalização dispensa o kimono.

Confira a técnica e estude os detalhes com Renzo Gracie e Demian Maia!