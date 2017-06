Algoz de Miyao, Michael Musumeci comemora sonho do ouro mundial no Jiu-Jitsu

Share it

Aos 20 anos de idade, o jovem Michael Musumeci escreveu seu nome na história do Jiu–Jitsu. No ano de 2000, BJ Penn se sagrou como o primeiro americano a conquistar o título Mundial de Jiu-Jitsu, no Tijuca Tênis Clube. Em 2005, foi a vz de Robert Drysdale. Já em 2007, Rafael Lovato repetiu a façanha, já com o Mundial nos EUA. 10 anos depois, Musumeci se tornou o quarto americano a alcançar o topo do mundo na arte suave, o mais novo dentre as feras.

Para chegar à conquista no peso-pluma, Musumeci venceu quatro oponentes da elite, como Ary Farias, finalista no ano passado, e João Miyao, velho conhecido dos tatames que Mikey acabou por superar na finalíssima, com 4 a 2 nas vantagens após 0 a 0 nos pontos.

GRACIEMAG conversou com o craque, e este ressaltou que tudo ainda parece um sonho de menino que não se mistura bem com a realidade.

“Ser campeão mundial era o meu sonho desde os 10 anos de idade. Eu estou muito feliz! É tudo tão surreal que eu pareço estar sonhando ainda”, disse o jovem pupilo de Caio Terra que comentou também sobre seu duelo final contra Miyao.

“Essa foi a quinta vez que nós nos enfrentamos e foi minha quinta vitória sobre ele. Toda a luta que fazemos é uma guerra. Meu objetivo é sempre deixar pouco ou nenhum espaço para o meu adversário se sentir confortável e poder aplicar o jogo dele. Foi capaz de fazer uma luta inteligente com ele e garantir meu título mundial.”

Ao ser perguntado sobre o próximo passo após conquistar o título maior do Jiu-Jiutsu competitivo, Mikey não pensou duas vezes: acertar os detalhes no jogo e repetir a medalha que acabara de conquistar, no ano que vem.

“Meu próximo objetivo é conquistar meu segundo título mundial na faixa-preta. Por agora, pretendo corrigir minhas falhas, descansar o meu corpo e continuar a aprender posições e acrescentar armas no meu Jiu-Jitsu para 2018!”

OFERECIMENTO: