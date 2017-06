As manhas de Schubert para contra-atacar o single-leg no Jiu-Jitsu

Share it

A aula de hoje é com Marcos Schubert, nosso GMI em Curitiba. O faixa-preta ensina a seguir como defender o single-leg e rapidamente atacar a omoplata, num movimento só.

O estudo da posição começa com o aluno atacando a perna de Schubert. A primeira atitude do professor é dominar a manga e segurar a faixa. Feito isso, ele projeta o aluno e gira para a omoplata, sem soltar as pegadas.

