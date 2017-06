Mundial de Jiu-Jitsu 2017: Buchecha vence Lo e Tayane bate Nathiely

Share it

Fim de papo em Long Beach, na Califórnia. Após quatro dias de ação, com o que há de melhor na arte suave no planeta, a 22° edição do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizada neste ano de 2017, chegou ao fim com a cereja do bolo: as finais de peso e absoluto entre os faixas-pretas. GRACIEMAG acompanhou todos os detalhes do torneio, que coroou Marcus Buchecha e Tayane Porfírio como maiores campeões do dia, na conquista de peso e absoluto em suas respectivas categorias, além da primeira vitória da Atos Jiu-Jitsu na pontuação geral por equipes, desbancando a muitas vezes vencedora Alliance, que ficou em segundo lugar.

Foi o pior Mundial de Leandro Lo, ou foi o melhor Mundial de Leandro Lo? O craque da Ns Brotherhood, pela primeira vez em anos, voltou sem nenhuma medalha de ouro. Por isso, talvez, o leitor possa achar que tenha sido o pior mundial dele. Ao mesmo tempo foi o melhor, pois Lo ficou a pouquíssimos milímetros de quedar Marcus Buchecha e vencer a final do absoluto. No final das contas, a guerra final foi eletrizante até os últimos segundos, e venceu o melhor. Buchecha agora é cinco vezes campeão mundial absoluto, com dez títulos no total com a soma dos sucessos no peso. Mais um recorde para a fera.

No peso, Buchecha brilhou e goleou Gustavo Dias. Já Lo, muito focado no absoluto, talvez não tenha sido tão brilhante no peso. Já havia vencido Matheus Diniz na decisão dos árbitros, em luta muito parelha, e na final acabou raspado pela excelente guarda de Nicholas Meregali. Lo ainda tentou raspar de volta duas vezes, mas Nicholas se equilibrou como pode e arrancou a vitória sobre o sobrenatural Lo.

No feminino, Tayane Porfírio venceu Nathielly de Jesus, ganhou seu primeiro título absoluto na faixa-preta e mostrou como a nova safra do Jiu-Jistu está cada vez mais impressionante e quer seu espaço no pódio mundial. Baste ver que, no masculino faixa-preta, a nova safra dividiu passo a passo o terreno com os veteranos. Tivemos entre os campeões Bruno Malfacine, Rubens Cobrinha, Lucas Lepri, André Galvão e Marcus Buchecha, entre os velhos conhecidos do torcedor. Entre as novidades, Michael Musumeci, Gabriel Arges e Nicholas Meregali.

No feminino também houve renovação, como você pode conferir abaixo na lista completa de pódios da faixa-preta. Para ver os resultados das finais, clique aqui!

BLACK / Adult / Male / Rooster

1 – Bruno da Silva Malfacine – Alliance

2 – Caio Terra – Brasa CTA

3 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Tomoyuki Hashimoto – Brasa CTA

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – Michael Musumeci Jr. – Brasa CTA

2 – João Ricardo Bordignon Miyao – Cicero Costha Internacional

3 – Ary de Melo Farias – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriel Afonso dos Santos Moraes – Alliance

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Rubens Charles Maciel – Alliance

2 – Leonardo Fernandes Saggioro – Brazilian Top Team Int.

3 – Gianni Paul Grippo – Alliance

3 – Shane Jamil Hill-Taylor – Team Lloyd Irvin

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Lucas Alves Lepri – Alliance

2 – Roberto Satoshi de Souza – Bull-Terrier Bonsai

3 – Jhonny Loureiro Sigallis Souza – Alliance International

3 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Gabriel Arges de Sousa – Gracie Barra

2 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance International

3 – Jaime Soares Canuto – GF Team International

3 – Otavio Ferreira de Sousa – Gracie Barra

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Andre Luiz Leite Galvão – Atos Jiu-Jitsu

2 – Patrick Pontes Moura Santos Gaudio – GF Team

3 – Felipe Carsalade Araujo Pena – Gracie Barra

3 – Rômulo Claudio Barral – Gracie Barra

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Nicholas de Barcellos Meregali – Alliance International

2 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

3 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

3 – Guilherme Augusto Soares Santos – Alliance

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Erberth Santos de Mesquita – Atos Jiu-Jitsu

2 – Bernardo Augusto Rocha de Faria – Alliance

3 – Luiz Fernando de Azevedo Panza – CheckMat

3 – Mahamed Aly Santos da Silva – Team Lloyd Irvin

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Marcus Vinícius Oliveira de Almeida – CheckMat

2 – Gustavo Dias Elias – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – João Gabriel de Oliveira e S. Rocha – Soul Fighters BJJ

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Marcus Vinícius Oliveira de Almeida – CheckMat

2 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

3 – Erberth Santos de Mesquita – Atos Jiu-Jitsu

3 – Luiz Fernando de Azevedo Panza – CheckMat

BLACK / Adult / Female / Rooster

1 – Rikako Yuasa – Paraestra Shinagawa

2 – Rayanne Amanda Carmo dos Santos – Attack JJ Team – Belém PA

3 – Outi Järvilehto – Brasa CTA

3 – Serena Gabrielli – Flow

BLACK / Adult / Female / Light-Feather

1 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

2 – Gezary Matuda Kubis Bandeira – American Top Team

3 – Kristina Sofia Puruganan Barlaan – Brasa CTA

3 – Thamires Diógenes de Aquino – GF Team

BLACK / Adult / Female / Feather

1 – Emilie Maxine M. H. Thylin – Gracie Humaita South Bay

2 – Ana Carolina Schmitt – Gracie Humaita

3 – Aarae Alexander – Team Lloyd Irvin

3 – Jaqueline de Moraes Amorim – CheckMat

BLACK / Adult / Female / Light

1 – Luiza Monteiro Moura da Costa – Ns Brotherhood

2 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

3 – Jessica Cristina C. A. dos Santos – Elite Brazilian Jiu Jitsu Redmond

3 – Tammi Alana Musumeci – Brasa CTA

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Ana Carolina Vieira Srour – GF Team

2 – Monique Medeiros Elias – Alliance

3 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

3 – Nivia de Souza Moura – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Cicero Costha Internacional

2 – Andresa Correa – Alliance

3 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

3 – Leah Roseanne Taylor – SBG International (SBGI)

BLACK / Adult / Female / Heavy

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

2 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

3 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

BLACK / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

2 – Venla Orvokki Luukkonen – Hilti BJJ Jyvaskyla

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

2 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Cicero Costha Internacional

3 – Beatriz de Oliveira Mesquita – Gracie Humaita

3 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

Adult Male – World JJ Championship 2017

1 – Atos Jiu-Jitsu – 105 2 – Alliance – 88 3 – GF Team – 53 4 – CheckMat – 38 5 – Brasa CTA – 36 6 – Cicero Costha Internacional – 30 7 – Gracie Barra – 24 8 – Nova União – 21 9 – Unity Jiu-jitsu – 19 10 – Ribeiro Jiu-Jitsu – 19

Adult Female – World JJ Championship 2017

1 – Alliance – 67 2 – CheckMat – 51 3 – Gracie Barra – 45 4 – Soul Fighters BJJ – 30 5 – Gracie Humaita – 26 6 – Ns Brotherhood – 24 7 – GF Team – 22 8 – Jiu-Jitsu For Life Team – 19 9 – Fight Sports – 18 10 – Cicero Costha Internacional – 15

Juvenile – World JJ Championship 2017

1 – Atos Jiu-Jitsu – 126 2 – Gracie Barra – 43 3 – Infight JJ – 39 4 – Team Lloyd Irvin – 34 5 – Alliance – 31 6 – GF Team – 29 7 – CheckMat – 23 8 – Ares BJJ – 18 9 – Brasa CTA – 17 10 – LEAD BJJ – 17

Novice – Int. Novice JJ Championship