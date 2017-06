Mundial de Jiu-Jitsu 2017: Gracie, Moicano, Gabi, Tainan e mais destaques do azul juvenil

Share it

A nova safra do Jiu-Jitsu está garantida, como provamos ao conferir as promessas do faixa-azul juvenil do Mundial de Jiu-Jitsu 2017, que rolou na última semana, em Long Beach. Nomes conhecidos dos tatames brasileiros buscaram o título com força total na Califa, e o esforço foi plenamente recompensado.

Entre os destaques, no feminino, temos Gabrieli Pessanha, fera da nossa GMI Infight, que faturou ouro duplo no juvenil 2, ao vencer Sarah Paul (Iron Lion JJ) no super pesado, e Sami Galvão (Alliance) no absoluto pesado.

Já no masculino, também no juvenil 2, Yago Neves (Gracie Barra) superou Damien Gomez (Gracie Humaitá) na final do peso pesado e Ygor Guimarães (Over Limits) no absoluto pesado.

Ainda no juvenil 2, outro destaque ficou para o feroz Tainan Dalpra, que mordeu o absoluto leve ao bater Andy Pereira (Brasa CTA) na revanche da final peso leve.

No juvenil 1, o nome da vez foi o de Jhonatan “Moicano” Pessanha. Fruto do projeto social de Fernando Tererê, hoje em ação pela Atos sob a batuta dos irmãos Mendes, Moicano fechou o peso médio com o companheiro Jacob Kassama. No absoluto pesado, Moicano encarou e venceu o também duro Jansen Ramos (CheckMat) para ficar com o título.

Outro destaque no juvenil 1 ficou para o grandalhão Rayron Gracie, ao mostrar que a força da família mais casca-grossa do mundo está no sangue. Filho do lendário Ryan Gracie, Rayron brilhou na divisão de pesadíssimos e faturou o ouro do Mundial para sua equipe, a Renzo Gracie Academy.

Confira abaixo os vencedores do juvenil faixa-azul e conheça hoje os ídolos de amanhã!

OFERECIMENTO:

BLUE / Juvenile 1 / Male / Light-Feather

1 – Aaron Santos Nagao – Atos Jiu-Jitsu

2 – Frank Cespedes – Alliance

3 – Mitchell James Wickham – Maromba Academia International

BLUE / Juvenile 1 / Male / Feather

1 – Lucas de Carvalho Pereira – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jacob Irving Joseph Boodhoo-Céré – Renzo Gracie Ottawa

3 – Damion Marley Aguon Mansapit – Team Lloyd Irvin

3 – Leo Gallegos – Soul Fighters BJJ

BLUE / Juvenile 1 / Male / Light

1 – Daniel Sathler Campos – GF Team

2 – Elijah Amir Dorsey – Team Lloyd Irvin

3 – Cody M. Yanez-Jahangiri – Gracie Barra

3 – Jason Alexander Dowser – Gracie Barra

BLUE / Juvenile 1 / Male / Middle

1 – Jacob Ahmad Kassama – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jhonathan Pessanha – Atos Jiu-Jitsu

3 – Cade Jason Roque – Power MMA

3 – Sebastian Ernesto Serpa – Carlson Gracie Team

BLUE / Juvenile 1 / Male / Medium-Heavy

1 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

2 – Matheus Aguiar Chedid – Rilion Gracie São Bernardo do Campo

3 – Benjamin Bigelow – Nova União

3 – William Tackett – Ribeiro Jiu-Jitsu

BLUE / Juvenile 1 / Male / Heavy

1 – Marco Antônio de Souza – Gracie Barra

2 – Lucas Montalvão – GF Team

3 – Jeremy Pare – Renzo Gracie Ottawa

3 – Zak Kaufman – Easton BJJ

BLUE / Juvenile 1 / Male / Super-Heavy

1 – Luis Angel Lugo Muñiz – Renzo Gracie Mexico

2 – Gabriel Sergio C. Bello – GF Team

3 – Hunter Ethan Roberts – Black Hole Jiu-Jitsu

BLUE / Juvenile 1 / Male / Ultra-Heavy

1 – Rayron Gracie – Renzo Gracie Academy

2 – Kyle Kerr – Renzo Gracie Ottawa

3 – Brian Gael Hernandez – Cascao Jiu-Jitsu

BLUE / Juvenile 1 / Male / Open Class

1 – Elijah Amir Dorsey – Team Lloyd Irvin

2 – Lucas de Carvalho Pereira – Atos Jiu-Jitsu

3 – Daniel Sathler Campos – GF Team

3 – Mitchell James Wickham – Maromba Academia International

BLUE / Juvenile 1 / Male / Open Class

1 – Jhonathan Pessanha – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

3 – Marco Antônio de Souza – Gracie Barra

3 – Matheus Aguiar Chedid – Rilion Gracie São Bernardo do Campo

BLUE / Juvenile 1 / Female / Rooster

1 – Janelle Tkaczuk – Atos Jiu-Jitsu

BLUE / Juvenile 1 / Female / Light-Feather

1 – Jessamine Jada Khan – Atos Jiu-Jitsu

2 – Ayden M. Peterson – Nova União

BLUE / Juvenile 1 / Female / Feather

1 – Isabella Madelena Flores – Atos Jiu-Jitsu

2 – Giovanna Miranda – GF Team

3 – Mikayla Rene Castillo-Timms – LEAD BJJ

3 – Miranda Marania – Mamute Martial Arts Academy

BLUE / Juvenile 1 / Female / Light

1 – Jessica Mallely Crane – LEAD BJJ

2 – Milena Kaori Tanakura Sakumotu – Over Limit BJJ

3 – Maria Eduarda Medeiros Berger – Striker JJ

3 – Stella Jane Davison – SBG Montana

BLUE / Juvenile 1 / Female / Middle

1 – Vivian ElizabethAnn Madrid – Gracie Barra

2 – Hannah Terashima – ZR Team Association

3 – Hannah Ferreira Goldstein – Renzo Gracie Ottawa

3 – Serena Gillian Myers – Brasa CTA

BLUE / Juvenile 1 / Female / Medium-Heavy

1 – Carolina Kuwahara – Infight JJ

2 – Gloria Isabel Ruiz Armas – MC Unit Academy

3 – Cassidy Ann Kosanke – LEAD BJJ

BLUE / Juvenile 1 / Female / Heavy

1 – Hannah Marie Harjo – Renato Tavares Association

2 – Penelope Zoe De La Cruz – Paragon BJJ Academy

3 – Dalva Jhenifer Imamura Batista – Over Limit BJJ

BLUE / Juvenile 1 / Female / Super-Heavy

1 – Azanaa Iman Hutchison – Team Lloyd Irvin

BLUE / Juvenile 1 / Female / Open Class

1 – Jessamine Jada Khan – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jessica Mallely Crane – LEAD BJJ

3 – Ayden M. Peterson – Nova União

3 – Milena Kaori Tanakura Sakumotu – Over Limit BJJ

BLUE / Juvenile 1 / Female / Open Class

1 – Carolina Kuwahara – Infight JJ

2 – Cassidy Ann Kosanke – LEAD BJJ

3 – Dalva Jhenifer Imamura Batista – Over Limit BJJ

3 – Serena Gillian Myers – Brasa CTA

BLUE / Juvenile 2 / Male / Rooster

1 – Isaih Francesco Calderon – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jeremiah C. Trujillo – Amazonas Rice Bros BJJ

3 – John Pablo Valotto De Lima – CheckMat

3 – Sebastian Adeliano Servellon – CheckMat

BLUE / Juvenile 2 / Male / Light-Feather

1 – Michael Roy Alvarez – Alliance

2 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

3 – Gabriel Figueroa de Oliveira – Team Lloyd Irvin

3 – Shon Rico Staton II – Team Lloyd Irvin

BLUE / Juvenile 2 / Male / Feather

1 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

2 – Joshua Anthony Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Nicholas Fernando Martinez – Gracie Barra

3 – Robin Bohlin – Frontline Academy

BLUE / Juvenile 2 / Male / Light

1 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Brasa CTA

2 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Julio Souza Arantes – Qatar BJJ

3 – Mateus Lopes Ferreira – Club Pina

BLUE / Juvenile 2 / Male / Middle

1 – Vítor Gabriel Comelato Peres – Zenith BJJ

2 – Samuel Nagai Hatchwell – Alliance

3 – Diego Debbaudt de França Vasconcelos – Brasa CTA

3 – Mathias Nils Erik Persson – Hilti Akademi Nord

BLUE / Juvenile 2 / Male / Medium-Heavy

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Cooper Tye Burnham – Maromba Academia International

3 – Anthony Guillermo Amador – Gracie Humaita

3 – Mo’olele H.A. Cuellar – Rodrigo Pinheiro BJJ

BLUE / Juvenile 2 / Male / Heavy

1 – Yago Fellipe Guimarães das Neves – Gracie Barra

2 – Damien Joseph Gomez – Gracie Humaita

3 – Adriano Augusto Braga Monteiro Jr – Associação Monteiro

3 – Ryan North – Gracie Humaita

BLUE / Juvenile 2 / Male / Super-Heavy

1 – Roberto Francisco Jimenez – Alliance

2 – Dayvison Lucas Miranda Lobo Calado – ZR Team Association

3 – Lovey Asa Acker – O.C. Carlson Gracie Academy

BLUE / Juvenile 2 / Male / Ultra-Heavy

1 – Igor Tanabe Guimarães – Over Limit BJJ

3 – Frontin Yasuhiro Cunha – Cunha Jiu-Jitsu Team

3 – Pharaoh Davis – Jiu-Jitsu Foundation

BLUE / Juvenile 2 / Male / Open Class

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Brasa CTA

3 – Robin Bohlin – Frontline Academy

3 – Shon Rico Staton II – Team Lloyd Irvin

BLUE / Juvenile 2 / Male / Open Class

1 – Yago Fellipe Guimarães das Neves – Gracie Barra

3 – Igor Tanabe Guimarães – Over Limit BJJ

3 – Ryan North – Gracie Humaita

BLUE / Juvenile 2 / Female / Light-Feather

1 – Yesenya Yael Villafuerte – Ares BJJ

2 – Julia Gomes B. de Jesus – Brazilian Top Team Boston

BLUE / Juvenile 2 / Female / Feather

1 – Vitoria Camila Silveira Santos – GF Team

2 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

3 – Giulia Guimaraes Gregorut – Alliance

3 – Meghan L. Sirico – Crazy 88

BLUE / Juvenile 2 / Female / Light

1 – Luana Hikari Dias – Atos Jiu-Jitsu

2 – Millicent J. E. Mccourt – Atos Jiu-Jitsu

3 – Mackenzie Lorraine Lagrove – Brazilian Top Team

3 – Neyli Mara Martinez – Brasa CTA

BLUE / Juvenile 2 / Female / Middle

1 – Maia Alexis Rolland – Team Lloyd Irvin

2 – Elizabeth Joy Liera – Atos Jiu-Jitsu

3 – Alanis Coral Santiago Betancourt – Gracie Barra

BLUE / Juvenile 2 / Female / Medium-Heavy

1 – Jolynne Amber Dizon – CheckMat

2 – Andressa Regina Farias Da Motta – Infight JJ

BLUE / Juvenile 2 / Female / Heavy

1 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

2 – Sami Lima de S. Galvão – Alliance

3 – Isabella Rose Griffin – Renzo Gracie Ottawa

3 – Kaelyn Martinez – Gracie Barra

BLUE / Juvenile 2 / Female / Super-Heavy

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Sarah Janea Paul – Iron Lion Jiu-Jitsu Academy

3 – Marianne Alejandra Gaviño Barenca – Schon BJJ

BLUE / Juvenile 2 / Female / Open Class

1 – Millicent J. E. Mccourt – Atos Jiu-Jitsu

2 – Luana Hikari Dias – Atos Jiu-Jitsu

3 – Neyli Mara Martinez – Brasa CTA

3 – Vitoria Camila Silveira Santos – GF Team

BLUE / Juvenile 2 / Female / Open Class

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Sami Lima de S. Galvão – Alliance

3 – Kaelyn Martinez – Gracie Barra

3 – Marianne Alejandra Gaviño Barenca – Schon BJJ