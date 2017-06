Mundial de Jiu-Jitsu: Rudson Matheus fatura ouro duplo na faixa-marrom

Share it

Mesmo com as categorias e absolutos da faixa-preta em ação em Long Beach, não podemos deixar de destacar a garra do amazonense que será estrela entre a faixa-preta nos próximos anos.

Rudson Mateus, fera da equipe Caio Terra, brilhou esta semana com a difícil missão alcançada de faturar o título no peso e no absoluto faixa-marrom no Mundial de Jiu-Jitsu 2017. Favorito à conquista, o craque fez por merecer e superou grandes nomes no percurso.

Primeiro, entre os meio-pesados, Rudson venceu seis duelos para sagrar-se campeão, o último contra Gustavo Batista (Ns Brotherhood) na finalíssima. Não satisfeito com o ouro Mundial no seu peso, a fera partiu para o absoluto, na intenção de bater os gigantes que lá estariam.

No peso aberto, Rudson encarou mais quatro duelos dos mais difíceis que podiam ser. Primeiro, Rudson superou Gutemberg Pereira (GFTeam), campeão super pesado e um dos favoritos ao título absoluto. Depois, passou por Vinícus Gazola (Alliance), que havia conquistado mais cedo o título no peso pesado. No duelo seguinte, foi a vez de Rudson encarar Casey Hellenberg (Ribeiro JJ), terceiro lugar entre os pesadíssimos, e sair com a vitória mais uma vez e garantir seu lugar na final. Pelo ouro, Rudson bateu Perttu Tepponen (Hilti BJJ) e garantiu o ouro duplo em campanha invejável na marrom.

