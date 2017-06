Mundial de Jiu-Jitsu: Confira as finalistas do feminino faixa-preta

Share it

O domingo de Mundial de Jiu-Jitsu na Calofórina está pegando fogo! Depois de grandes emoções no absoluto de sábado e hoje com as chaves de peso da faixa-preta em ação, as esperadas maiores lutas do torneio chegaram para confirmar as expectativas de todos na pirâmide de Long Beach.

As mulheres cascas-grossas já fizeram sua parte para abrilhantar a festa, e as finais de todos os pesos já estão definidas. Confira na lista abaixo, compilada por GRACIEMAG, quem pega quem pelo ouro mundial, nas finais que começam às 18h45, horário de Brasília.

Galo

RIKAKO YUASA(Paraestra Shinagawa) x RAYANNE DOS SANTOS (Attack JJ)

Pluma

GEZARY MATUDA (American Top Team) x TALITA ALENCAR (Alliance)

Pena

ANA CAROLINA SCHMITT (Gracie Humaita) x EMILIE THYLIN (Gracie Humaitá)

Leve

BEATRIZ MESQUITA (Gracie Humaita) x LUIZA MONTEIRO (Ns Brotherhood)

Médio

MONIQUE ELIAS (Alliance) x ANA CAROLINA VIEIRA (GF Team)

Meio-Pesado

ANDRESA CORREA (Alliance) x NATHIELY DE JESUS (Cicero Costha)

Pesado

CLAUDIA DOVAL (De La Riva) x TALITA “TRETA” NOGUEIRA (Ns Brotherhood)

Super Pesado

TAYANE PORFÍRIO (Alliance) x VENLA LUUKKONEN (Hilti BJJ)

OFERECIMENTO: