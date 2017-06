Mundial de Jiu-Jitsu 2017: Confira as finais da faixa-preta masculino

Share it

Os faixa-pretas no masculino estão com tudo na busca do ouro e da glória no Mundial de Jiu-Jitsu, que chega à sua 22° edição neste ano de 2017, mais uma vez na famigerada pirâmide de Long Beach, na Califa.

Neste domingo, dia 4, que definirá todos os campeões entre a elite, favoritos e caras novas da faixa-preta se dividem nas finalíssimas. Confira abaixo a lista das finais no masculino e poste nos comentários os seus favoritos!

Galo

BRUNO DA SILVA MALFACINE (Alliance) x CAIO TERRA (Brasa CTA)

Pluma

MICHAEL MUSUMECI (Brasa CTA) x JOÃO MIYAO (Cicero Costha)

Pena

RUBENS CHARLES “COBRINHA” (Alliance) x LEONARDO “CASCÃO” SAGGIORO (Brazilian Top Team)

Leve

LUCAS LEPRI (Alliance) x ROBERTO SATOSHI (Bull-Terrier)

Médio

MARCOS TINOCO (Alliance) x GABRIEL ARGES (Gracie Barra)

Meio-Pesado

ANDRÉ GALVÃO (Atos JJ) x PATRICK GÁUDIO (GFTeam)

Pesado

LEANDRO LO (Ns Brotherhood) x NICHOLAS MEREGALI (Alliance)

Super Pesado

ERBERTH SANTOS (Atos JJ) x BERNARDO FARIA (Alliance)

Pesadíssimo

GUSTAVO ELIAS (Ribeiro JJ) x MARCUS BUCHECHA (Checkmat)