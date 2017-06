Buchecha x Lo, a difícil arte de escolher um favorito entre dois “recordistas”

Share it

Quem vence a final do absoluto do Mundial 2017, amigo leitor, hoje a partir de 20h de Brasília? Leandro Lo ou Marcus Buchecha?

Não é uma tarefa simples escolher entre dois fenômenos do esporte. Dois craques que, além de queridos por toda a comunidade, amigos de todos, ainda estão próximos, cada um na sua, de um recorde duro de igualar.

Leandro Lo, se vencer o peso e o absoluto, completa o Grand Slam como faixa-preta, com os títulos principais no Europeu, Brasileiro, Pan e Mundial; Buchecha, se for o grande campeão, atinge cinco ouros no absoluto faixa-preta e dificilmente será alcançado nesta e na próxima década.

Mas é possível escolher um dos dois para torcer? Bem, o atual campeão da categoria, com quatro estatuetas em sua coleção, Buchecha é o favorito. Por mais que você seja fã de Leandro Lo, trata-se de uma verdade que você não pode negar. Buchecha leva vantagem sim, a começar pela balança: estamos falando de um pesadíssimo contra um peso pesado.

Buchecha também parece trazer mais experiência, tanto na disputa do aberto de uma forma geral, como também em relação às especificidades do combate final, o mais esperado de todo o Mundial, compromisso em que Lo é debutante.

OK, Lo derruba muito bem. Buchecha derruba melhor. Lo tem gás infinito. Buchecha também. Sim, Lo está com mais ritmo de competição, mas Buchecha é capaz de controlar o ritmo da luta, acelera e trava a hora em que bem entende, Buchecha é o “Senhor do Tempo” de um combate, uma capacidade que nunca vimos em nenhum outro competidor em tamanha proporção.

Apesar disso tudo, Leandro Lo tem uma virtude decisiva a seu favor: a vontade. É claro que Buchecha quer se tornar pentacampeão mundial absoluto e bater o próprio recorde. Está motivado e focado para alcançar esse objetivo. No entanto, a fome de Leandro Lo é maior.

A equipe de GRACIEMAG vem acompanhando o craque da academia NS Brotherhood ao longo da temporada 2017 e nós podemos garantir a você, querido leitor, que não há neste planeta quem deseje mais a medalha de ouro deste absoluto do que o espetacular Leandro Lo.

Portanto, num cenário como esse, estamos entre a análise fria e objetiva que identifica o favoritismo de Buchecha versus a observação subjetiva que destaca a força de vontade de um operário do Jiu-Jitsu que trabalha duro e acredita que assim vai conseguir alimentar o seu sonho de menino.

Dito isso, a única certeza que podemos ter neste domingo é que, qualquer que seja o campeão, o Jiu-Jitsu vai estar muito bem representado. Prepare-se para o show! As finais do Mundial começam a partir de 18h45 de Brasília. Não perca!

