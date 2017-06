Mundial de Jiu-Jitsu 2017: Jonnatas Gracie, Andressa Cintra e Maggie Grindatti brilham com ouro duplo

Share it

Nessa sexta-feira, dia 2 de junho, mais uma legião de cascas-grossas lotou os tatames do 22º Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, evento realizado na pirâmide de Long Beach, na Califa. Em dia de faixas-azuis, roxas e marrons, muitas emoções e duelos de tirar o fôlego foram apresentados.

Os destaques segundo dia do torneio ficaram para os atletas que venceram não só suas respectivas categorias de peso, mas também o cobiçado ouro absoluto. São eles: Andresa Cintra (Checkmat) na faixa-marrom, Jonnatas Gracie (Atos) na faixa-roxa e Maggie Grindatti (Fight Sports) na faixa-azul.

Jonnatas, que recebeu o nome Gracie de seu pai,fã da família mais casca-grossa do mundo, mostrou o que há anos os Gracie queriam deixar de legado para o mundo: a técnica além do tamanho e força. Primeiro, Jonnatas venceu sete lutas no peso leve, que contou com 104 atletas inscritos. Na final, a fera superou Lucas Nascimento (Alliance). Não satisfeito, o Gracie encarou o peso aberto, recheado de atletas bem mais pesados. Sem se amedrontar, Jonnatas enfileirou seus oponentes grandalhões até chegar à final contra o campeão pesadíssimo Vitor Marques (Ribeiro Jiu-Jitsu), que também acabou superado. Ouro duplo para Jonnatas Gracie, que recebeu de André Galvão, líder da equipe Atos, a merecida faixa-marrom.

“Estou super orgulhoso desse cara, tão feliz por ele .Performance incrível. 19 anos, tornando-se o melhor faixa-roxa de 2017, ganhando o peso leve e o absoluto. Jonnatas treina na Atos desde o ano passado. Sua dedicação é impressionante”, disse André.

Na faixa-marrom, quem brilhou foi Andressa Cintra. Ela faturou o topo do mundo na marrom ao morder o ouro no peso meio-pesado e também no absoluto, ambos contra a também atleta da Checkmat Samantha Cook. Na faixa-azul, o destaque da vez foi Maggie Grindatti. Para conquistar o ouro no meio-pesado, Maggie venceu três lutas antes de superar Rebecca Faris (MXT Fight Academy) na finalíssima. Já no absoluto, quatro lutas foram necessárias para garantir-lhe o lugar mais alto, depois de bater Chloe Mcnally (Unity Jiu-Jitsu) na finalíssima.

Nas disputas por equipes, a Atos está na frente na pontuação do masculino, com 64 pontos, seguido pela GFTeam com 37 pontos e Cícero Costha com 27. No feminino, a Checkmat está em primeiro com 50 pontos, com a Gracie Barra em seguida com 43 pontos e a Alliance logo após com 34 pontos.

WHITE / Adult / Male / Rooster

1 – Gene San Miguel – Atos Jiu-Jitsu

2 – Shawn Christopher Pablo – Baret Submissions

3 – Alexander James Wilson – Gracie Fighter

3 – Tristan Raye – Hypermodern

WHITE / Adult / Male / Light-Feather

1 – Ryan Joseph Shaughnessy – Kimura BJJ USA

2 – Miller Del Castillo – MPR Endurance

3 – David Angel Castaneda – CheckMat

3 – Nicholas Javier Saienni – Ribeiro Jiu-Jitsu

WHITE / Adult / Male / Feather

1 – Raymond Mycole Saldaña – TRUJITSU / Bakersfield

2 – Joshua Orbeta Tolentino – Alliance

3 – Jair Gomez – LEAD BJJ

3 – Michael Upton – Rodrigo Vaghi BJJ

WHITE / Adult / Male / Light

1 – Luis Robles – CheckMat

2 – Kevin Hamzeh – Dynamix Fighting Sports

3 – Adrian Rafael Hermosillo – GF Team

3 – Chase Namba – Atos JJ International

WHITE / Adult / Male / Middle

1 – Zachary Craig Smith – One Jiu-Jitsu USA

2 – Steffen M. Banta – RCJ Machado

3 – Brian P Gallimore – Nova União

3 – Phillip James Campbell – Nova União

WHITE / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Andrews Dyer – Baret Submissions

2 – Roberto Martinez – Nova União

3 – Jonathan Betancur – LCCT – Combat Team

3 – Paul Nieves – Gracie Barra

WHITE / Adult / Male / Heavy

1 – Hector Acosta – Atos Jiu-Jitsu

2 – Augusto Silva – Team Oliveira

3 – Henry Edson – Kimura BJJ USA

3 – Leonardo Nogueira Vidal – CheckMat

WHITE / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Martin Gonzalez – Gracie Barra JJ

2 – Elvin Cruz – VBros BJJ

3 – Daniel De La Paz – Brazilian Top Team TX

3 – Eric Galvan – Coalition 95

WHITE / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Justin Mueller – CheckMat

2 – Anthony Michael Tilman – Brasa CTA

3 – Anthony Sarais – Werdum Combat Team France

3 – Michael Joseph Cresto – Paragon BJJ Academy

WHITE / Adult / Female / Rooster

1 – Mary Kathrina Armonio – Tokai Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Ma. Daniella Santos Palanca – Hong Kong Jiu-Jitsu

3 – Gulzhan Nakipova – Alliance

3 – Katie Ways – Hypermodern

WHITE / Adult / Female / Light-Feather

1 – An-an Chang – ZR Team Association

2 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Danielle Redfern – The Black – HWD

3 – Jennifer Mendoza – Gracie Barra

WHITE / Adult / Female / Feather

1 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

2 – Kristiene Gong – Atos Jiu-Jitsu

3 – Emmy Yang – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Karem Caldera – LEAD BJJ

WHITE / Adult / Female / Light

1 – Jordan Ann Wagner – Ground Control

2 – Clarissa Leiva – Fight Sports

3 – KayLynn Aragon – Gracie Barra

3 – Logan Rance – GF Team

WHITE / Adult / Female / Middle

1 – Ragnhild Heggem Fagerheim – Frontline Academy

2 – Eva Netland – Frontline Academy

3 – Alaysia Ceijas – MC Unit Academy

3 – Victoria Yamila Susterman – Nova União

WHITE / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Carla Vagland – CheckMat

2 – Hannah Ingram – Team LDMA

3 – Carmen Vega De Alencar – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Genevieve Yates Bourgeois – Ribeiro Jiu-Jitsu

WHITE / Adult / Female / Heavy

1 – Michelle Len – Ares BJJ

2 – Pamela Gavronsky – GF Team

3 – Chanel Nguyen – Carlson Gracie Team

3 – Riley Gene Timmons – SBG International (SBGI)

WHITE / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Emily Cheyenne Valks – Icon Jiu-Jitsu Team

2 – Caroline Marques – GF Team

3 – Blanca E Perez – Renzo Gracie LA

3 – Francielle Cunha Da Silva – Michel Maia Jiu-Jitsu

WHITE / Master 1 / Male / Light-Feather

1 – Esa Vähäjylkkä – Polar Jiu Jitsu Team

2 – Henry Umana – Alliance

3 – Bobby J Flood – Alliance

3 – Mark John Sanz – Gracie Humaita

WHITE / Master 1 / Male / Feather

1 – Eric Xavier Valenzuela – Werdum Combat Team USA

2 – Paul Wilson – Gracie Fighter

3 – John Charles Martus – Brea Jiu-Jitsu

3 – Migel Mamyrbayev – Kazakhstan Top Team

WHITE / Master 1 / Male / Light

1 – Rubi Ngo – CheckMat

2 – Greg Adam Walty – Zenith BJJ

3 – Dennis Osena – Tinguinha BJJ academy

3 – Gary Orum – Nova União

WHITE / Master 1 / Male / Middle

1 – Cory Neill – Gracie Barra

2 – Robin Suh – One Jiu-Jitsu USA

3 – Joseph Garlock – Atos Jiu-Jitsu

3 – Noriel Bermudez – Atos Jiu-Jitsu

WHITE / Master 1 / Male / Medium-Heavy

1 – Jonathan Becerra – Hypermodern

2 – Ariel Russo Cosgrove – The Black – HWD

3 – Billy Tegethoff – Nova União

3 – Hamparsoum Hampig Soukounian – Gracie Barra

WHITE / Master 1 / Male / Heavy

1 – Andrew Leshovsky – Heroes Martial Arts

2 – Michael Stewart – Carlson Gracie Team

3 – Marcelo Rezende Dias – Zenith BJJ

3 – Michael Andrew Pinedo – San Diego Brazilian Jiu Jitsu Academy

WHITE / Master 1 / Male / Super-Heavy

1 – Rajeev Williams – Gracie Barra

2 – Andres Fernando Esparza – Casa of Jiu-Jitsu

3 – Talal Ghuneim – Ribeiro Jiu-Jitsu

WHITE / Master 1 / Male / Ultra-Heavy

1 – Matthew Troy Pehrson – Gracie Humaita

2 – Lonnie Christian Howard – Renzo Gracie LA

3 – Anthony James Timm – Zenith BJJ

3 – Dimetrius Williams – Atos Jiu-Jitsu

WHITE / Master 2 / Male / Light-Feather

1 – Ulises Gonzalez – Brazilian Top Team

2 – Vagner De Sousa Vidal – Cicero Costha Internacional

3 – Joe Thomas – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Vincius Vercoza Viana – Atos Jiu-Jitsu

WHITE / Master 2 / Male / Feather

1 – Cameron Walser – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

2 – Scott Nguyen – Gracie Barra

3 – Dan Buck – Kimura BJJ USA

3 – Ricky Kong – Gracie Barra

WHITE / Master 2 / Male / Light

1 – Mirco Christian Karjalainen – Frota Team Nogueira

2 – Joey Jame Horel – Jay Pages Jiu Jitsu & MMA

3 – Brett Olsen – Sylvio Behring USA

3 – Richard William Jones – Vicente Jr. Team

WHITE / Master 2 / Male / Middle

1 – Andrew Chang – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu

2 – Ueliton Marcos Simões – Guigo JJ

3 – Dustin Christianson – Brasa CTA

3 – Ian Daniel Jones – CheckMat

WHITE / Master 2 / Male / Medium-Heavy

1 – Leroy T. Cantu Jr. – Marra Senki Brazilian Jiu Jitsu Academy LLC

2 – Irac Lenin Amador – GF Team

3 – Frank David Torres – Gracie Barra

3 – James Bernethy – Mohler Jiu-Jitsu

WHITE / Master 2 / Male / Heavy

1 – Johnny A Escobar – Akxe BJJ USA

2 – Mike Stiffler – Carlson Gracie Team

3 – Andres Marcel Araujo – Tillis Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Matt J Helmbacher – Rodrigo Vaghi BJJ

WHITE / Master 2 / Male / Super-Heavy

1 – Rondo Moss – Pedigo Submission Fighting

2 – Stephen Ziemer – CheckMat

3 – John William Mutton – Action and Reaction Mixed Martial Arts

3 – Kevin Gomph – Ribeiro Jiu-Jitsu

WHITE / Master 2 / Male / Ultra-Heavy

1 – Tim Rennick – Carlson Gracie Team

2 – Eduardo Moriyuki Tamashiro – Impacto Japan B.J.J.

3 – Lyle Carlson – Beyond Jiu-Jitsu

3 – Roland Phillips – Alliance

BLUE / Adult / Male / Rooster

1 – Christian Steven Fisher – Amazonas Rice Bros BJJ

2 – Robert Vu – Peter de Been JJ

3 – Darryl R. Lebus – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Tyler Mase – Soul Fighters BJJ

BLUE / Adult / Male / Light-Feather

1 – Demian Balderrama Gomez – Atos Jiu-Jitsu

2 – Roberto William Feijó Fonseca – Alliance

3 – An Vu – Brasa CTA

3 – Liam Randall Thoren Moss – Atos Jiu-Jitsu

BLUE / Adult / Male / Feather

1 – Israel de Sousa Almeida – GF Team

2 – Luiz Paulo Carneiro Medeiros – Alliance

3 – Gustavo Estebam Dos Santos – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Marlon Ribeiro Silva Ferreira – GF Team Recreio

BLUE / Adult / Male / Light

1 – Johnatha Barbosa Alves – Atos Jiu-Jitsu

2 – Mohammed Yusuf – CheckMat

3 – Lucas Tres Arena de Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Martin Gonzalez – Atos JJ International

BLUE / Adult / Male / Middle

1 – Scott D. Perry – Unity Jiu-jitsu

2 – Arthur Dorneles Mariath – Atos Jiu-Jitsu

3 – João Pedro Freitas Carrazoni – Alliance

3 – Thiago Aso da Graça – Gracie Barra Team

BLUE / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Pedro Henrique P. Machado Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Reda Hamzaoui – GF Team

3 – Adam Bradley – Atos Jiu-Jitsu

3 – Dante Daniel Cano Junior – Alliance

BLUE / Adult / Male / Heavy

1 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Davi Silva Souza – GF Team

3 – João Leal – Ns Brotherhood

3 – Khaled Ramadan – Joslin’s Mixed Martial Arts

BLUE / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Hudson Taylor – Alliance

2 – Gabriel Spiller Della Giustina – Atos Jiu-Jitsu

3 – Brian Richards – Unity Jiu-jitsu

3 – Taylor Kettler – Renato Tavares Association

BLUE / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

2 – Ehsan Rajabi – Equipe Tsunami Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Mohammed Mustafa – Rio Grappling Club

3 – Renan Cruz – Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu

BLUE / Adult / Male / Open Class

1 – Pedro Henrique P. Machado Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Taylor Kettler – Renato Tavares Association

3 – Dante Daniel Cano Junior – Alliance

3 – Gustavo Estebam Dos Santos – BARBOSA JIU-JITSU

BLUE / Adult / Female / Rooster

1 – Kaori Asela Hernandez – Gracie Barra

2 – Chisaki Akiyama – Absolute MMA Australia

3 – Faye Cherrier – Knuckleup

3 – Mindy Miller – Gracie Humaita

BLUE / Adult / Female / Light-Feather

1 – Brenda Larissa – Alliance

2 – Miranda Galban – Nova União

3 – Savorng Hel – CheckMat

3 – Sophia Marie Flores – Atos Jiu-Jitsu

BLUE / Adult / Female / Feather

1 – Luiara Gedeon R. Maciel – Gracie Barra

2 – Nikki Lloyd-Griffiths – Absolute MMA Australia

3 – Aditya Jai Jones – Carlson Gracie Team

3 – Victoria Jaquelin Juarez – Gracie Humaita

BLUE / Adult / Female / Light

1 – Jessica Ann Buchman – Brasa CTA

2 – Thayná Rodrigues Sales – Team Lloyd Irvin

3 – Gabriela A. Pereira – Tozi Jiu Jitsu

3 – Laura Virtanen – Alliance International

BLUE / Adult / Female / Middle

1 – Anastasia Petunina – Jiu-Jitsu For Life Team

2 – Kira Sung – Atos Jiu-Jitsu

3 – Luciana da S. Mota – AJ Team

3 – Susanna Hoffmann – CheckMat

BLUE / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Maggie Grindatti – Fight Sports

2 – Rebecca Faris – MXT Fight Academy – Canada

3 – Akeela Jovon Al-Hameed – SMA Jiu-Jitsu

3 – Maxine Knetter – Alliance

BLUE / Adult / Female / Heavy

1 – Barbara Andrea Quimpo Katter – Evolve MMA

2 – Karen Siteri Naisoro – Gracie Barra

3 – Chloe Mcnally – Unity Jiu-jitsu

3 – Gillian Aurora Noll – 1 On 1 Training Center

BLUE / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Jocelyn Stidham – Gracie Barra

2 – Danielle Stein Martinez – Baret Submissions

3 – Luzimery Garcia – GF Team

3 – Yara Soares do Nascimento – Striker JJ

BLUE / Adult / Female / Open Class

1 – Maggie Grindatti – Fight Sports

2 – Chloe Mcnally – Unity Jiu-jitsu

3 – Maxine Knetter – Alliance

3 – Nikki Lloyd-Griffiths – Absolute MMA Australia

PURPLE / Adult / Male / Rooster

1 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

2 – Shoya Ishiguro – Bull-Terrier Bonsai

3 – Cory Walker – Team Lloyd Irvin

3 – Kevin Martincowski – Gracie Barra

PURPLE / Adult / Male / Light-Feather

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

2 – Lucas Emanuel da Silva – Gracie Barra

3 – Bruno Campos Xavier – Gracie Barra

3 – João Victor de Oliveira Costa – GF Team

PURPLE / Adult / Male / Feather

1 – Victor Nithael de Oliveira Marques – Nova União

2 – Guilherme G. Borges O. da Rocha – ZR Team Association

3 – Daniel de Oliveira Amorim Junior – Atos Jiu-Jitsu

3 – Jose Mathias Macedo de Lira Luna – CheckMat USA

PURPLE / Adult / Male / Light

1 – Jonnatas Gracie Araujo da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lucas Gualberto Gomes Nascimento – Alliance

3 – José Matheus M. de L. Luna – CheckMat

3 – Matheus Lucas Rocha de Oliveira – Gracie Barra JJ

PURPLE / Adult / Male / Middle

1 – Mauricio de Oliveira Santos Neto – GF Team

2 – Alex Munis dos Santos – Nova União

3 – Jake Michael Watson – Power MMA

3 – Tarik Hopstock – Frontline Academy

PURPLE / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Kaynan Casemiro Duarte – Atos Jiu-Jitsu

2 – Andrew Wiltse – Pedigo Submission Fighting

3 – Charles Tsakh – Alliance USA

3 – Sean Coates – Gracie Barra

PURPLE / Adult / Male / Heavy

1 – Wilson Moreira Costa Junior – Cicero Costha Internacional

2 – Sky Lovell – Gracie Barra

3 – Bruno Filipe Santos Lima – Gracie Barra JJ

3 – Marcus Vinicius Siqueira – Alliance

PURPLE / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Devhonte M. Johnson – Unity Jiu-jitsu

2 – Fábio Angnes Alano – Alliance

3 – Eric Jasper Bergmann – Gracie Barra

3 – José Manuel Eyo Ortega – Camm BJJ

PURPLE / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Pedro Alex dos Santos Pimenta – GF Team

3 – Gabe Salinas – Brasa CTA

3 – Luis Eduardo Lopes do Carmo – Team Lloyd Irvin

PURPLE / Adult / Male / Open Class

1 – Jonnatas Gracie Araujo da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Luis Eduardo Lopes do Carmo – Team Lloyd Irvin

3 – Tarik Hopstock – Frontline Academy

PURPLE / Adult / Female / Rooster

1 – Juliane Caroline dos Santos Wiggers – Alliance

2 – Mariana Rolszt – Gracie Humaita

3 – Jollirine Gonzalez Co – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Margarita Prado Ochoa – Atos Jiu-Jitsu

PURPLE / Adult / Female / Light-Feather

1 – Larissa Campos Carvalho – Gracie Reunion

2 – Trang Mai Pham – Way of the Warrior BJJ Academy

3 – Ana Cristina Araujo Rodrigues – Atos Jiu-Jitsu

3 – Maynne Freitas Correa – Gracie Barra

PURPLE / Adult / Female / Feather

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

2 – Melissa Templeman – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Miao Jie – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Morgan Leigh Black – Prime Jiu-Jitsu Center

PURPLE / Adult / Female / Light

1 – Vannessa Nancy Griffin – Team Lloyd Irvin

2 – Ffion Eira Davies – ECJJA

3 – Caroline Collins – Alliance

3 – Victoria Maciel – Soul Fighters BJJ

PURPLE / Adult / Female / Middle

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

2 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

3 – Cássia Paola Paixão – Alliance

3 – Julia Mæle – Roger Gracie Academy Norway

PURPLE / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Jessica Guedry – Soul Fighters BJJ

2 – Emily Sheil – JR Academy

3 – Barbara Ruiken – BJJ Globetrotters

3 – Ketra Bartek – Gracie Humaita

PURPLE / Adult / Female / Heavy

1 – Izadora Silva – Ns Brotherhood

2 – Amelia Lui – Atos Jiu-Jitsu

3 – Michelle Welti – Big Brothers

3 – Sarah Caroline Scarr – Jiu-Jitsu For Life Team

PURPLE / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Kendall Marie Reusing – Gracie Barra

2 – Amanda Cristina Alves da Silva – Ns Brotherhood

3 – Lama H. Sh. Qubbaj – Samy Al Jamal – FIT Jiu-Jitsu

3 – Mayara Kaori Oishi – CheckMat

PURPLE / Adult / Female / Open Class

1 – Jessica Guedry – Soul Fighters BJJ

2 – Kendall Marie Reusing – Gracie Barra

3 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

3 – Mayara Kaori Oishi – CheckMat

BROWN / Adult / Female / Rooster

1 – Y.X. Xiong – Gracie Humaita

2 – Sharon M Gosun – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu

3 – Arantzazu Romero Pérez – Cerdanyola Fight Club

3 – Iori Echigo – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

BROWN / Adult / Female / Light-Feather

1 – Kristen Martin – Brazil 021 School of Jiu-Jitsu

2 – Anna Elizabeth Salome – Brasa CTA

3 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team

3 – Mei Yamaguchi – CDJJ

BROWN / Adult / Female / Feather

1 – Amanda Monteiro Nogueira – GF Team

2 – AMAL AMJAHID – PAT Academy Belgium

3 – Mayra Gabrielle Negreiros Abrahão – GF Team

3 – Talia Marie Vaughan – Gracie Humaita

BROWN / Adult / Female / Light

1 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

2 – Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro – CheckMat

3 – Erin Elizabeth Herle – Alliance

3 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu

BROWN / Adult / Female / Middle

1 – Renata Marinho Moreira – Alliance

2 – Raquel Dayne Kaleialoha Paaluhi – Zenith BJJ

3 – Brenda Heller Pessoa Freitas – Gracie Humaita

3 – Hannah Katharina Rauch – Gracie Humaita

BROWN / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Andressa Mezari Cintra – CheckMat

2 – Samantha Lea Cook – CheckMat

3 – Chelsah Lyons – Alliance

3 – Jessica Constance Swanson – Soul Fighters BJJ

BROWN / Adult / Female / Heavy

1 – Yacinta X. Nguyen-Huu – Jiu-Jitsu For Life Team

2 – Maria Malyjasiak – Zenith BJJ

3 – Géssica da Fontoura Ventura – Alliance

3 – Sarah Gail Rice – Team Royce Gracie

BROWN / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Tara Giovanna White – Carlson Gracie Team

2 – Verônica Rosa Da Silva – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Alejandra Gonzalez – Gracie Humaita

3 – Angela Marino – Camarillo Jiu Jitsu

BROWN / Adult / Female / Open Class

1 – Andressa Mezari Cintra – CheckMat

2 – Samantha Lea Cook – CheckMat

3 – Jessica Constance Swanson – Soul Fighters BJJ

3 – Sarah Gail Rice – Team Royce Gracie