Busque as costas no Jiu-Jitsu sem kimono e finalize, com o GMI Guilherme Iunes

Share it

Sem a vantagem das pegadas no kimono, as lutas sem pano no Jiu-Jitsu podem ser um desafio na hora de encarar um adversário mais ensaboado. Contudo, o nosso professor GMI Guilherme Iunes, da Gracie Barra Recreio, tem o antídoto ideal para o oponente que se movimenta bem: uma boa pegada de costas.

O faixa-preta usou a técnica no último Curitiba Open, e uma estável pegada de costas com finalização lhe colocou no topo do pódio no master 1. A fera explicou o seu pensamento após colocar em prática no torneio:

“Como escorregamos muito nas lutas sem pano, o domínio das costas do oponente oferece ótima estabilização. Sem contar que é uma posição de onde se gasta menos energia para finalizar”, disse Guilherme.

Confira abaixo o lance campeão de Guilherme Iunes e busque sempre um professor credenciado para aprender as melhores técnicas do Jiu-Jitsu!