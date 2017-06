O Jiu-Jitsu de José Aldo e Claudinha Gadelha no treino aberto do UFC Rio

Share it

A noite dessa quarta-feira, dia 31 de maio, marcou o início das atividades oficiais do UFC 212, que rola no próximo sábado, dia 3 de junho, na Jeunesse Arena. Para abrir os trabalhos, o Barrashopping recebeu, em meio ao público que lotou o espaço na Barra da Tijuca, o treino aberto do UFC com as principais atrações do card.

Entre as feras, os faixas-pretas de Jiu-Jitsu José Aldo e Claudinha Gadelha mostraram que estão prontos para atuar no solo contra seus respectivos adversários, os strikers Max Hollaway e Karolina Kowalkiewicz.

Confira no vídeo abaixo um pouco da movimentação de solo das feras e fique ligado no GRACIEMAG.com para a cobertura simultânea do Mundial de Jiu-Jitsu e do UFC Rio!

UFC 212

Rio de Janeiro, RJ

3 de junho de 2017

José Aldo x Max Holloway

Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Vitor Belfort x Nate Marquardt

Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose

Erick Silva x Yancy Medeiros

Card preliminar

Raphael Assunção x Marlon Moraes

Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Iuri Marajó x Brian Kelleher

Viviane Sucuri x Jamie Moyle

Luan Chagas x Jim Wallhead

Marco Beltran x Deiveson Alcântara