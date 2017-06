Jovem supera perigos de favela carioca para lutar Mundial de Jiu-Jitsu nos EUA

Share it

Morador da Vila Cruzeiro, uma das favelas consideradas mais perigosas do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, o faixa-roxa Lucas Buarque da Costa, de apenas 18 anos, viajou nesta semana à Califórnia, para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece do dia 1º ao dia 4 de junho e reúne a nata do esporte na Pirâmide de Long Beach.

Em solo brasileiro, o aluno do projeto social Spartanos do Complexo venceu todos os torneios que disputou. O sucesso chamou a atenção de entidades, que resolveram investir em seu talento dando suporte à sua primeira competição internacional, caso da associação canadense Jiu-Jitsu For Life. Entusiasta de diversos projetos que têm a arte suave como carro-chefe, a parceria entre Legião da Boa Vontade (LBV), Super Rádio Brasil e Prime Esportes também deu um suporte nesta missão, além de patrocinar o dojô de treinamentos e fornecer kimonos.

“Estou muito feliz pela confiança de todos e ao mesmo tempo muito nervoso, porque é uma grande responsabilidade representar o meu país e o projeto social do qual faço parte num campeonato de nível mundial em outro país. É a maior responsabilidade que eu já tive que assumir, mas me sinto preparado. Tenho pensado bastante e imaginado como serão minhas lutas. Posso dizer que estou sonhando acordado”, disse Lucas, que além de ser campeão mundial, também sonha em se formar em direito. “Completei o ensino médio e pretendo ingressar na faculdade assim que retornar desta viagem aos EUA.”

Quem acompanha o jovem competidor em sua primeira viagem internacional é o seu professor e coach Anderson Luís Ribeiro, o “Boizão”, faixa-preta de Rolker e Royler Gracie desde 2004 e fundador do projeto social Spartanos do Complexo, que atende moradores da região há cinco anos.

“Nosso projeto começou em 2012, quando notei que a pacificação só trouxe a força policial para dentro das comunidades, e só isso não adiantaria para as novas gerações, então decidi dar aulas e oportunidades aos moradores, tanto crianças quanto adultos. O Jiu-Jitsu tem o poder de valorizar a disciplina e fortalecer os bons hábitos e costumes, e graças a Deus vem dando tudo certo”, explicou “Boizão”.

De acordo com o faixa-preta, a escolha de Lucas Buarque como representante do projeto no mundial da IBJJF não foi por acaso, e sim por méritos próprios.

“Ele entrou no projeto em 2013 e foi escolhido por ter um ótimo desempenho nos campeonatos, pois até hoje conquistou tudo o que disputou, e também por sua postura fora do tatame e pelas boas notas na escola. É um exemplo para seus colegas de treino”, explicou o professor.