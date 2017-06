As apostas e os destaques na faixa-preta para o Mundial de Jiu-Jitsu 2017

Share it

O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2017, a 22ª edição do evento da IBJJF, começa nesta quinta-feira dia 1º de junho, com os faixas-azuis que lutam por um lugar ao sol, e os faixas-brancas estreantes no palco sagrado da Pirâmide de Long Beach.

No fim de semana, o bicho pega com os faixas-pretas, só craque da elite com pontos garantidos pelo ranking para fazer parte da maior competição do planeta. Não são poucos os grandes nomes, de notórios campeões mundiais como Marcus Buchecha, Bernardo Faria, Leandro Lo, André Galvão, Tarsis Humphreys & cia, a ex-lutadores do UFC como Vinny Pezão. Romulo Barral, aposentado no ano passado, não resistiu: está de volta este ano no meio-pesado. A família Gracie também tem representante: o meio-pesado Gregor Gracie.

Confira o cronograma completo em IBJJF.org, e dê uma espiada a seguir nos nossos destaques e apostas para a faixa-preta. Quem para você vai garantir medalha, amigo leitor?

Faixa-preta masculino

GALO

Alliance Bruno Malfacine AMBJJ Lucas Pinheiro Brasa CTA Caio Terra

Qatar BJJ Rodnei Barbosa Gabriel Junior

PLUMA Alliance Isaac Doederlein Alliance International Carlos Holanda Ares BJJ Samir Chantre Atos Jiu-Jitsu Ary Farias Brasa CTA Gabriel Marangoni Brasa CTA Michael Musumeci Caio Terra Association Kim Terra Cicero Costha João Miyao Cicero Costha José Tiago Cicero Costha Hiago George

PENA Alliance Gianni Grippo Alliance Rubens “Cobrinha” Charles Alliance SP Fabio Caloi Ares BJJ Osvaldo “Queixinho” Moizinho Brazilian Top Team Int. Leonardo “Cascão” Saggioro Gracie Barra AJ Agazarm Gracie Humaita Wellington “Megaton” Dias Nova União Marcio André

LEVE Alliance Lucas Lepri Alliance Michael Langhi Alliance USA Johnny Tama American Top Team Kevin Mahecha Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Atos JJ International Caio Almeida Bull-Terrier Bonsai Roberto Satoshi CheckMat Gabriel Rollo CheckMat Marcelo “Lapela” Mafra Gracie Barra Edwin Najmi Ribeiro Jiu-Jitsu Yan “Pica-Pau” Lucas Ryan Gracie Team Celsinho Venicius Start Brazilian Jiu-Jitsu Lucas Valle Zenith BJJ Renato Canuto

MÉDIO Alliance Isaque Bahiense Braz Alliance International Jon Satava GF Team Vinícius Marinho GF Team International Jaime Canuto GF Team International Victor Silvério Gracie Barra Gabriel Arges Gracie Barra Otavio Sousa Gracie Barra JJ Magid Hage Zenith BJJ Mansher Khera BARBOSA JIU-JITSU Felipinho César

MEIO-PESADO Alliance Renato Cardoso Alliance Tarsis Humphreys Atos Jiu-Jitsu Andre Galvão Atos Jiu-Jitsu Lucas “Hulk” Barbosa CheckMat Thiago Sá GF Team Patrick Gáudio Gracie Barra Felipe Preguiça Gracie Barra Rômulo Barral Gracie Barra JJ Rodrigo “Pimpolho” Fajardo Maromba Academia Kit Dale Nova União Horlando Monteiro Renzo Gracie Gregor Gracie Soul Fighters BJJ Diogo “Moreno” Sampaio Vitor Shaolin BJJ Romulo “Caju” Azevedo Zenith BJJ Dillon Danis ZR Team Association Charles Negromonte

PESADO Alliance Dimitrius Souza Alliance International Matheus Diniz Alliance International Nicholas Meregali CheckMat Jackson Sousa CheckMat Lucas Leite CheckMat USA Adam Wardzinski Ns Brotherhood Leandro Lo Ribeiro Jiu-Jitsu Eduardo Inojosa Soul Fighters BJJ Tanner Rice

SUPERPESADO Alliance Bernardo Faria Alliance Fernando Reis Atos Jiu-Jitsu Erberth Santos CheckMat Luiz Panza Fight Sports Roberto “Cyborg” Abreu Ribeiro Jiu-Jitsu Jared Dopp Team Lloyd Irvin Mahamed Aly

PESADÍSSIMO Brasa CTA Carlos Farias CheckMat Marcus Buchecha GF Team Alexander Trans Ribeiro Jiu-Jitsu James Richard Puopolo Soul Fighters BJJ João Gabriel Rocha Team Lloyd Irvin Otávio “Tatá” Nalati Vinny Magalhaes BJJ Vinny “Pezão” Magalhães Zenith BJJ Rodrigo Cavaca CheckMat Gabriel Lucas “Fedor”

Faixa-preta feminino GALO Attack JJ Team – Belém PA Rayanne Amanda Carmo dos Santos Brasa CTA Outi Järvilehto Flow Serena Gabrielli Paraestra Shinagawa Rikako Yuasa

PLUMA Alliance Talita Alencar American Top Team Gezary Matuda GF Team Thamires Aquino Brasa CTA Kristina Barlaan Fight Sports Sofia Rosa Amarante

PENA Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Gracie Humaita Mackenzie Dern Gracie Humaita Ana Carolina Schmitt

LEVE Brasa CTA Tammi Musumeci Gracie Humaita Bia Mesquita Ns Brotherhood Luiza Monteiro Elite Brazilian Jessica Cristina C. A. dos Santos GF Team Laurah Hallock Gracie Barra Fabiana Borges

MÉDIO Alliance Monique Elias GF Team Ana Carolina Vieira Roger Gracie Norway Ida “Xuxu” Fløisvik Ribeiro Jiu-Jitsu Nivia Moura SBG Amanda Loewen

MEIO-PESADO Alliance Andresa Correa Cicero Costha Internacional Nathiely de Jesus Gracie Barra Jessica Flowers

PESADO De La Riva JJ Claudia Doval Ns Brotherhood Talita Treta Ribeiro Jiu-Jitsu Samela Shohamy Striker JJ Fernanda Mazzelli