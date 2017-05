Campeão de Jiu-Jitsu, Antônio Cara de Sapato analisa o uso da guarda no UFC

Share it

Mesmo com a iminência do Mundial de Jiu-Jitsu, que começa nesta quinta-feira, 1° de junho, na Califórnia, o fã da arte suave tem um prato cheio também no UFC Rio, que rola no sábado, dia 3, no Rio de Janeiro.

Boa parte dos brasileiros escalados para o card do UFC 212, realizado na Jeunesse Arena, tem alta graduação no Jiu-Jitsu, como é o caso do faixa-preta Antônio Carlos “Cara de Sapato” Junior. Campeão absoluto na faixa-preta do Pan em 2012, com outras grandes conquistas no currículo, a fera se prepara para encarar o peso médio Eric Spicely, que tem como ponto forte em seu jogo as transições de solo no Jiu-Jitsu.

Cara de Sapato analisou o estilo do oponente, que possui uma guarda flexível, assim como o mesmo costumava jogar nos tempos de kimono. Contudo, o brasileiro ressaltou como os jurados do Ultimate vêem o jogo por baixo no cage, que para um atleta da arte suave pode ser tão perigoso quanto lutar por cima.

Veja as declarações do faixa-preta no vídeo abaixo e poste nos comentários a sua opinião sobre a guarda no MMA!

UFC 212

Rio de Janeiro, RJ

3 de junho de 2017

José Aldo x Max Holloway

Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Vitor Belfort x Nate Marquardt

Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose

Erick Silva x Yancy Medeiros

Card preliminar

Raphael Assunção x Marlon Moraes

Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Iuri Marajó x Brian Kelleher

Viviane Sucuri x Jamie Moyle

Luan Chagas x Jim Wallhead

Marco Beltran x Deiveson Alcântara