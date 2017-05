Share it

Arte brasileira de raízes japonesas, nosso querido Jiu-Jitsu é baseado em movimentos facilmente aplicáveis em situações de risco real. Mesmo com todos os sistemas de pontuação e disputas sem maiores riscos para seus competidores, o Jiu-Jitsu como defesa pessoal já se mostrou como uma das melhores artes marciais em situação de perigo.

Para demonstrar um pouco do poder do Jiu-Jitsu na arte de se defender de agressores, o professor Vitor Terra, da nossa academia GMI Gracie Terra, gravou o vídeo abaixo com algumas técnicas, para evitar ataques com facas e punhos.

Para você, amigo leitor que ainda não teve contato com a pura defesa pessoal, confira a aula do faixa-preta Vitor Terra e esteja sempre preparado com o Jiu-Jitsu como guarda-costas!