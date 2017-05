Quem serão os 5 melhores atletas e equipes do Jiu-Jitsu no Norte e Nordeste?

Share it

Grandes duelos são esperados para a 14ª edição do Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu, que chega à sua terceira etapa de 2017 em Teresina, no Piauí, nos dias 12 e 13 de agosto.

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira, dia 2 de junho, e você, competidor sedento por vitória, tem motivos de sobra para cair dentro desta disputa.

Além de definir quem serão os cinco melhores atletas da região, nos absolutos da faixa-branca à faixa-preta, as cinco grandes equipes de destaque também serão conhecidos.

E mais, os vencedores do absoluto ganham como premiação um free pass para o Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF de 2018, em bônus que garante passagem e inscrição para os atleta campeões.

Isso sem contar com uma enxurrada de pontos no ranking Meia Guarda que o torneio oferece para seus vencedores. Para garantir sua presença no evento, sujeito a lotação, fique ligado na data de abertura das inscrições, nesta sexta-feira, e acesse este site para não perder a disputa. Para maiores informações, entre em contato via Whatsapp com o número 86-99998-5154.

Não perca!