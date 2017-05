Quem pega quem? Confira as chaves da faixa-preta no Mundial de Jiu-Jitsu 2017

Share it

Já chegamos à aguardada semana do Mundial de Jiu-Jitsu 2017, e boa parte das feras que estarão nos tatames na famigerada Pirâmide de Long Beach, na Califórnia, já estão nos EUA com foco total no torneio.

Para trazer ainda mais expectativa para os grandes duelos na faixa-preta adulto, a IBJJF divulgou as chaves oficiais com os confrontos nas divisões do masculino e feminino, e nós de GRACIEMAG compilamos as mesmas para você conferir na moleza.

Craques como Marcus Buchecha, Leandro Lo, Bruno Malfacine, André Galvão, Rubens Cobrinha, Bernardo Farias, Bia Mesquita e Talita Treta, já com seus títulos mundiais na carreira, se juntam aos ávidos competidores que buscam sua primeira conquista mundial entre a elite, como Erberth Santos, Márcio André, Lucas Hulk, Isaque Bahiense, Tayane Porfírio e mais destaques.

Veja abaixo a lista completa de chaves na faixa-preta e poste nos comentários quem são os seus favoritos ao título após o casamento das lutas!

MASCULINO

FEMININO