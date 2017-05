Jiu-Jitsu: Confira o treino secreto de Rafael dos Anjos e Edwin Najmi

Share it

Treino com portas fechadax em uma das muitas filiais da Gracie Barra nos EUA. De um lado, o ex-campeão mundial do UFC Rafael dos Anjos, em preparação para seu próximo duelo nos cages. Em seu auxílio, o sparring de luxo Edwin Najmi, atual vice-campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta entre os leves.

A atividade, sem kimono e com as conhecidas luvinhas do Ultimate, visa afiar as quedas e o trabalho de grappling da fera enquanto chega ao solo com a missão de finalizar. O americano, ensaboado, faz de tudo para dificultar o trabalho do brasileiro, que tem poucas chances de finalizar mas aproveita todas as posições de superioridade.

Ficou curioso? Então confira o treino exclusivo e fique ligado no GRACIEMAG.com para mais conteúdos em parceira com nossos amigos da Gallerr!