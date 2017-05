IBJJF: Gracie Barra e Alliance no topo do ranking do Jiu-Jitsu

Share it

Nesta semana o mundo do Jiu-Jitsu será sacudido com mais uma edição do Mundial da IBJJF, torneio que visa definir quem são os melhores atletas do atual cenário da arte suave. Contudo, antes do importante torneio, a IBJJF divulgou os números da temporada 2016/2017 no quesito equipes. Na ponta, Gracie Barra e Alliance conquistaram as melhores colocações.

Na categoria geral, quem contempla todos os eventos da IBJJF pelo mundo ao longo da temporada, a Gracie Barra levou a melhor e faturou o primeiro lugar, seguido pela Alliance em segundo e Atos Jiu-Jitsu em terceiro, como mostra a foto de destaque logo acima.

Já na disputa do Grand Slam, que contempla as competições mais importantes do calendário oficial da IBJJF (Mundial, Europeu e Brasileiro), a Alliance ficou em destaque com a primeira colocação, seguido pela Gracie Humaitá em segundo e com a Atos Jiu-Jitsu no terceiro lugar.

E para você, amigo leitor, quais serão as academias de destaque para a temporada 2017/2018? Comente conosco!